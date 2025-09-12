BCE, Rehn: non c'è spazio per l'autocompiacimento e rimarremo vigili

(Teleborsa) - "Con il perdurare dell'incertezza e le prospettive di inflazione attualmente prossime all'obiettivo, noi del Consiglio direttivo della BCE non abbiamo avuto alcuna necessità urgente di adeguare i tassi di interesse
. Tuttavia, non c'è spazio per l'autocompiacimento e rimarremo vigili". Lo ha affermato Olli Rehn
, governatore della Banca di Finlandia e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un commento a quanto deciso ieri da Francoforte.
Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso
di mantenere invariati i tassi di interesse di riferimento. Secondo le proiezioni della BCE, l'inflazione si manterrà intorno all'obiettivo di medio termine del 2%
. Si prevede che l'inflazione si attesterà in media al 2,1% nel 2025, all'1,7% nel 2026 e all'1,9% nel 2027.
"Non ci impegniamo in anticipo su un percorso specifico per i tassi, ma daremo prova di agilità
e seguiremo un approccio alle nostre decisioni riunione per riunione, la prossima riunione si terrà a ottobre", ha affermato Rehn.
"Un aumento della spesa per la difesa sosterrà la crescita
dell'area dell'euro, soprattutto nel 2026 e nel 2027 - ha sottolineato - La pressione sulle finanze pubbliche causata da questa spesa, sia in Finlandia che in Europa, può essere ridotta se gli investimenti vengono allocati con successo ad appalti comuni e ad attività che promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie. Fondamentali per questo sono le persone qualificate e le innovazioni che producono".