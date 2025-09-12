Milano 10:40
42.302 -0,31%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:40
9.322 +0,26%
Francoforte 10:40
23.639 -0,27%

Bilancia commerciale beni Regno Unito in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Bilancia commerciale beni Regno Unito in luglio
Regno Unito, Bilancia commerciale beni in luglio pari a -22,24 Mld £, in calo rispetto al precedente -22,16 Mld £ (la previsione era -21,6 Mld £).
Condividi
```