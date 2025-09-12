Borsa, con efficacia OPAS i derivati su Mediobanca ridenominati come MPS

(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica che a seguito della dichiarazione di efficacia
dell'offerta di scambio volontaria di Banca Monte dei Paschi di Siena
sulle azioni ordinarie Mediobanca
, "tutti i contratti di opzione e futures su azioni Mediobanca verranno ridenominati da Euronext come contratti su Banca Monte dei Paschi di Siena secondo il rapporto determinato utilizzando il prezzo di chiusura di Banca Monte dei Paschi di Siena del 12 settembre 2025".
I derivati rettificati, si legge nella nota, inizieranno a essere negoziati da lunedì 15 settembre 2025.MPS ufficializza riapertura dei termini dell'OPAS su Mediobanca per cinque giorni
Ieri con una nota, Banca Monte dei Paschi di Siena ha confermato che avrà luogo la riapertura dei termini dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria su Mediobanca, dopo che i risultati definitivi hanno confermato quelli provvisori comunicati in data 8 settembre 2025. Risultano portate in adesione all'offerta 506.633.074 azioni di Mediobanca, pari a circa il 62,3% del capitale sociale e al 61,1% delle azioni oggetto dell'offerta (829.458.551).
Il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di Borsa aperta e, precisamente, per le sedute del 16, 17, 18, 19 e 22 settembre 2025. Gli azionisti che non abbiano aderito all'offerta durante il periodo di adesione potranno aderire alla stessa durante la riapertura dei termini.
L'offerente corrisponderà agli aderenti all'offerta, alla data di pagamento della riapertura dei termini (il 29 settembre 2025), il corrispettivo.