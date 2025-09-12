Milano 13:06
42.412 -0,05%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:06
9.334 +0,39%
Francoforte 13:06
23.662 -0,18%

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 42.418,34 punti

Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,03% alle 13:00)
Milano passa di mano con un trascurabile -0,03% alle 13:00 e scambia a 42.418,34 punti.
