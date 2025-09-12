Cembre, nel semestre fatturato +4%

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2025 il Gruppo Cembre
ha evidenziato ricavi delle vendite consolidati pari a 124,3 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto ai 119,5 milioni di euro del primo semestre 2024. Le vendite semestrali del Gruppo in Italia, pari a 53,0 milioni di euro, sono diminuite del 3,2%, mentre quelle estere, pari a 71,3 milioni di euro, sono aumentate del 10,0%. Nei primi sei mesi dell’anno i
ricavi delle vendite sono stati realizzati per il 42,6% in Italia (45,8% nel primo semestre 2024), per il 47,7% nella restante parte dell’Europa (44,8% nel primo semestre 2024) e per il 9,7% fuori dal continente europeo (9,4% nel primo semestre 2024) .
Il risultato operativo lordo consolidato
(EBITDA
) del primo semestre 2025, pari a 38.485 migliaia di euro, corrispondente al 31,0 per cento dei ricavi delle vendite, è aumentato del 10,4 per cento rispetto a quello del corrispondente periodo del 2024, pari a 34.852 migliaia di euro, corrispondenti al 29,2 per cento dei ricavi delle vendite; tale incremento è dovuto principalmente alla diminuzione
dell’incidenza sui ricavi del costo del venduto, passata dal 32,5 per cento al 30,2 per cento.
Il risultato operativo consolidato
(EBIT) pari a 31.545 migliaia di euro, corrispondente ad un margine del 25,4 per cento sui ricavi delle vendite, è aumentato dell’11,3 per cento, rispetto alle 28.351 migliaia di euro del primo semestre 2024, corrispondenti al 23,7 per cento dei ricavi delle vendite.
Il risultato ante imposte
di 31.251 migliaia di euro, che corrispondono al 25,1 per cento delle vendite, aumenta del 9,5 per cento rispetto a quello del primo semestre 2024, pari a 28.551 migliaia di euro, corrispondenti al 23,9 per cento delle vendite. Il risultato netto
consolidato del semestre pari a 22.615 migliaia di euro, corrispondenti al 18,2 per cento delle vendite, è aumentato del 8,6 per cento rispetto al risultato dei primi sei mesi del 2024, che era pari a 20.823 migliaia di euro, corrispondenti al 17,4 per cento delle vendite.
La posizione finanziaria netta
consolidata, passata da un saldo positivo di 2,0 milioni di euro al 31 dicembre 2024 ad un valore negativo di 23,8 milioni di euro al 30 giugno 2025, sconta gli effetti del pagamento di dividendi per 31,6 milioni da parte della Capogruppo e investimenti in immobilizzazioni per 11,4 milioni di euro. Al 30 giugno 2024, la posizione finanziaria netta era negativa per 6,2 milioni di euro.
Gli investimenti
effettuati nel primo semestre ammontano a 11,4 milioni di euro mentre nello stesso periodo del 2023 erano pari a 13,0 milioni di euro. La parte preponderante di tali investimenti è legata ai lavori in corso per la realizzazione di due nuovi immobili industriali presso la sede della Capogruppo, per complessivi 15.000 metri quadrati, ed agli impianti e macchinari ad essi destinati.
"I ricavi consolidati del Gruppo Cembre nel primo semestre 2025 sono pari a 124,3 milioni di euro, in crescita del 4,0% rispetto all’analogo periodo dell'esercizio precedente. A fine agosto 2025 le vendite progressive del Gruppo segnano una crescita del 3,2% rispetto ai primi otto mesi del 2024. Nonostante l’incertezza continui a caratterizzare la situazione geopolitica, stimiamo nel 2025 unacrescita del fatturato
consolidato del Gruppo Cembre ed un positivo risultato economico
", ha commentato il Presidente Giovanni Rosani
.