Commercialisti: chiesta una proroga dei termini fiscali per l’Elba colpita dall’alluvione

La richiesta della categoria a Governo e Agenzia delle entrate

Economia
Commercialisti: chiesta una proroga dei termini fiscali per l’Elba colpita dall’alluvione
(Teleborsa) - Assumere i provvedimenti necessari per disporre una congrua proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di settembre per l’isola d’Elba, recentemente colpita da un importante evento alluvionale. È la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera a firma del presidente Elbano de Nuccio inviata al primo ministro, Giorgia Meloni, al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone.

"L’eccezionalità delle avverse condizioni meteorologiche e degli eventi alluvionali che hanno colpito, tra l’8 e il 10 settembre scorsi, l’Isola d’Elba – scrive de Nuccio - sta determinando situazioni di estremo disagio e difficoltà che impediscono lo svolgimento delle normali attività lavorative di imprese e professionisti. Alla luce del carattere eccezionale e imprevedibile di tali eventi naturali e delle conseguenti estreme difficoltà ancora in atto, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili chiede che siano assunti, con urgenza, i provvedimenti necessari per disporre una congrua proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di settembre".

"La proroga – conclude - si rende necessaria non solo per gli adempimenti e i versamenti dei contribuenti aventi la residenza e la sede legale o operativa nei territori colpiti dai predetti gravi eventi meteorologici, ma anche per quelli a carico di professionisti ivi localizzati da effettuare per conto di contribuenti aventi la residenza e la sede legale o operativa in territori non colpiti dalla calamità naturale".
