Commercialisti: chiesta una proroga dei termini fiscali per l’Elba colpita dall’alluvione

(Teleborsa) - Assumere i provvedimenti necessari per disporrein scadenza nel mese di settembre per, recentemente colpita da un importante evento alluvionale. È la richiesta avanzata dalin una lettera a firma del presidenteinviata al primo ministro, Giorgia Meloni, al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone."L’eccezionalità delle avverse condizioni meteorologiche e degli eventi alluvionali che hanno colpito, tra l’8 e il 10 settembre scorsi, l’Isola d’Elba – scrive de Nuccio - sta determinandoche impediscono lo svolgimento delle normali attività lavorative di imprese e professionisti. Alla luce del carattere eccezionale e imprevedibile di tali eventi naturali e delle conseguenti estreme difficoltà ancora in atto, ilchiede che siano assunti, con urgenza, i provvedimenti necessari per disporre una congrua proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di settembre"."La proroga – conclude - si rende necessaria non solo per gli adempimenti e i versamenti dei contribuenti aventi la residenza e la sede legale o operativa nei territori colpiti dai predetti gravi eventi meteorologici, maivi localizzati da effettuare per conto di contribuenti aventi la residenza e la sede legale o operativa in territori non colpiti dalla calamità naturale".