Eurizon, World Meeting on Human Fraternity: aperto per la prima volta il dialogo anche alle imprese

(Teleborsa) - Per la prima volta nella storia del, ispirato all’, gli incontri si aprono anche al mondo delle imprese.è onorata di portare la sua testimonianza nel. È una grande opportunità per confrontarci con realtà virtuose di diversi settori e condividere le best practice su come conciliare la creazione di valore duraturo per gli azionisti con l’imperativo, sempre più pressante, di perseguire uno sviluppo autenticamente sostenibile e profondamente umano", ha dichiaratoTra i temi affrontati, l'impegno per"In Eurizon – ha sottolineato Maria Luisa Gota – riteniamo che il dialogo con le imprese rappresenti un’. Negli ultimi anni abbiamo infatti intensificato il nostro ruolo di azionisti attivi, attraverso un impegno crescente nell’attività di engagement, che da un latoe, dall’altro, consente di avviare un confronto su temi fondamentali per la creazione di valore di lungo termine, quali il".Il World Meeting on Human Fraternity è promosso dalla Basilica di San Pietro, dalla Fondazione Fratelli tutti e dall’associazione Be Human.