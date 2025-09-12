Eventi e scadenze del 12 settembre 2025

Venerdì 12/09/2025

Altea Green Power

B&C Speakers

Cembre

Cy4Gate

IRCE

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -- Roma, Piazza di Siena (Villa Borghese) - Premium Edition della manifestazione che proporrà cene con grandi chef e maestri pizzaioli, Degustazioni guidate, Temporary Restaurant, Challenge & Blind Tasting per operatori, master class e top tasting, non solo per celebrare il vino e il cibo, ma per ridefinire l'esperienza enogastronomica- Milano - Il più grande evento annuale dedicato al gas naturale, al GNL, all'idrogeno, alle tecnologie climatiche e all'intelligenza artificiale applicata all'energia. Alla 53 edizione saranno presenti i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti. Ci saranno 50.000 partecipanti provenienti da oltre 150 Paesi, 1.000 espositori e 1.000 relatori esperti, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gas- Per celebrare il suo 160° anniversario, la Guardia Costiera italiana ospiterà, a Roma, tre Forum sulle funzioni di Guardia Costiera, che rappresentano un'opportunità unica per promuovere il dialogo, condividere strategie e rafforzare le partnership in tutto il settore marittimo, European Coast Guard Functions Forum (ECGFF), Mediterranean Coast Guard Functions Forum (MCGFF) e Coast Guard Global Summit (CGGS)- Francia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Spagna - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Germania - Scope pubblica la revisione del merito di credito08:30 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Cerimonia di quotazione della società Friends su Euronext Growth Milan09:30 -- Frascati, Centro ESA-ESRIN - Evento organizzato dal Parlamento europeo e dalla Commissione Europea, in collaborazione con l'ESA, per promuovere un dialogo tra i decisori europei, nazionali e i rappresentanti dell'industria. Tra gli interventi, i ministri Tajani, Piantedosi e Urso, gli AD di Leonardo, Thales Alenia Space Italia, Avio e Fincantieri, il Presidente dell'ASI, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il DG dell'ACN e molte altre personalità10:00 -- Il mercato del lavoro - II Trimestre 202512:00 -- Frascati, Centro ESRIN dell'ESA - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso interviene agli Stati Generali su Difesa, Spazio e Cybersecurity organizzati dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA)19:30 -- "La Lanterna Rome" - Premio di Assoambiente per promuovere la cultura del "Please In My BackYard" (PIMBY) per valorizzare chi investe in innovazione e sostenibilità, favorendo la realizzazione di infrastrutture per la crescita sostenibile del Paese. Il premio è rivolto a pubbliche amministrazioni, imprese e giornalisti- Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione Analisti- CDA: Relazione Semestrale- CDA: Approvazione Relazione finanziaria sul primo semestre 2025- Appuntamento: Presentazione Analisti- CDA: Relazione Semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025