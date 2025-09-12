eVISO, nuovo importante upgrade della piattaforma digitale

eVISO

(Teleborsa) -, società di tecnologia (COMMOD-TECH), quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele), ha implementato un importante update tecnologico che sposta all’interno della piattaforma digitale proprietaria oltre 7.500 ore di attività amministrative, svolte in precedenza manualmente da circa 10 operatori (progetto “Stop ai lavori da robot”), ora focalizzati su attività più creative e ad alto valore aggiunto.L'update tecnologico, spiega una nota, punta ad automatizzare le attività operative, riducendo gli errori e concentrando il contributo umano dove ha il massimo impatto. Le ore di lavoro manuale automatizzate vengono così liberate e i collaboratori eVISO vengono dedicati ad attività creative e ad alto valore aggiunto, ambiti in cui "l'intelligenza umana" rimane insostituibile e crea valore aggiunto. Di conseguenza, laTra marzo e giugno 2025 eVISO ha analizzato le attività ripetitive svolte manualmente dai propri collaboratori. L’indagine ha evidenziato un potenziale di automazione pari a 14.122 ore annue, equivalenti al lavoro di circa 10-11 persone. Sulla base dell’analisi, è stato avviato un piano per automatizzare complessivamente 7.551 ore di lavoro: 4.740 ore sono già state automatizzate, mentre le restanti 2.811 ore verranno progressivamente automatizzate nei prossimi due quarter., ha così commentato: “Questo upgrade della piattaforma digitale rappresenta: è un cambio di paradigma nel modo in cui interpretiamo l’organizzazione del lavoro. Automatizzare oltre 7.551 ore significa, oltre ad aumentare l’efficienza, soprattutto liberare tempo da investire nella crescita professionale. Il progetto “Stop ai lavori da robot” è stato concepito con una convinzione chiara: mettere il valore umano al centro delle nostre strategie e dei nostri progetti. Agiamo per alleggerire il carico delle attività ripetitive e allocare tempo e risorse in attività creative verso i clienti, dove contano davvero”.Per potenziare il proprio modello di business a piattaforma, a fine 2024 eVISO ha organizzato le proprie tecnologie su quattro vettori di competitività che mettono il cliente e i propri collaboratori al centro: Risposta immediata: ogni applicazione o macchina risponderà ad un essere umano in massimo 3 secondi (comunicato stampa del 16 giugno 2025); Stop ai lavori da robot: ogni attività ripetitiva svolta manualmente è trasferita alla piattaforma digitale; Scala 100X: ogni infrastruttura umana e tecnologica di oggi deve essere pronta per gestire 100 volte i clienti attuali; Costo per punto di consumo: ogni costo umano e tecnologico viene quantificato in euro per punto di consumo al mese.L’upgrade comunicato in data odierna si inserisce nella fase di implementazione e controllo del vettore numero due: “Stop ai lavori da robot”. Per permettere ai collaboratori di concentrarsi su attività a maggiore valore per il cliente, è stata rafforzata la loro fiducia nelle macchine attraverso corsi dedicati., ha così commentato: “Questo progetto si inserisce in una strategia di lungo periodo volta a costruire un’infrastruttura operativa scalabile e resiliente, in cui tecnologie, intelligenza artificiale, processi e capitale umano operano in modo integrato. L’automazione delle attività ripetitive è un passaggio chiave per ottimizzare l’efficienza operativa, ridurre il costo marginale per punto di consumo e liberare risorse da riallocare su task a maggiore valore aggiunto per il cliente”.