Fed: prosegue la ricerca del successore di Powell

(Teleborsa) - Prosegue la, mentre si avvicina il prossimo incontro del FOMC, che dovrebbe finalmente procedere con un taglio dei. Il mercato del lavoro ha dato chiari segnali di indebolimento e l'inflazione è risultata in linea con le attese, avallando l'ipotesi di unadel costo del denaro. Svolta che da tempo il Presidente Trump sta sollecitando e che ilha invocato per risollevare le sorti di un'economia che sta anche peggio di come fosse stato ipotizzato.Negli ultimi giorni,, i due ex governatorie l'ax presidente della Fed di St. Louis. E attenderà la fine della prossima settimana, per via del silenzio imposto in occasionne dei meeting del FOMC, per ascoltare alcuni degli attuali membri della banca centrale.Il titolare del Tesoro vorrebbe infatti aavanzata dal Presidente Trump, tra cui compaiono l'ex governatore della Fed, il Direttore del Consiglio Economico Nazionalee l'attuale GovernatoreIl Segretario al Tesoro sta prendendo, tra cui alcuni ex ed attuali membri della Fed ed altri esperti. Il mandato del Presidente Jerome Powell scade a maggio 2026 e, sebbene possa rimanere in carica per altri due anni come governatore, è certo che verrà sostituito nel suo attuale incarico.Bessent sta anche invocandodella Federal Reserve, che consenta didi bond presente nel suo bilancio, che vale 6.000 miliardi di dollari fra titoli del Tesoro e titoli garantiti da ipoteca, e che permetta alla Fed dicome quella attuale. "La Fed deve cambiare rotta", ha affermato di recente Bessent, aggiungendo "il suo kit di strumenti standard è diventato troppo complesso da gestire, con basi teoriche incerte".D'altronde iemersi di recente non lasciano spazio a dubbi che l'economia abbia subito un. Appena un paio di giorni fa il Bureau of Labour statistics hadei dodici mesi a marzo 2025. Ed il dato segue la bruscaregistrata ad agosto, pari a sole 22mia unità e ben al di sotto delle attese. Dati che non vengono giustificati dai numeri dell'inflazione, usciti proprio ieri, che si conferma sotto controllo al 2,9%.