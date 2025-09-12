Fiera Milano, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Fiera Milano

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 7,00 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, confermando la" sul titolo a valle di una giornata in fiera per Gastech 2025 (la più importante fiera al mondo per il settore gas) con incontro con il top management di Fiera Milano.La giornata ha rafforzato la view positiva sul titolo: Fiera Milano si sta sempre più affermando come un hub fieristico internazionale di primo piano. Secondo Equita, il. Inoltre, si aspetta che il gruppo continui a generare un'elevata FCF (40 milioni di euro di FCF annua media nei prossimi anni) portando già nel 2025 la cassa netta a oltre 100 milioni di euro (20% dell'attuale market cap), offrendo ampia flessibilità per operazioni di M&A.In questa fase il broker vede ulteriore upside derivante da una maggiore confidenza sulle stime 2025-26, dalla crescente visibilità internazionale del gruppo (Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026) e dall'