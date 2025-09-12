Milano
13:08
42.408
-0,06%
Nasdaq
11-set
23.993
0,00%
Dow Jones
11-set
46.108
+1,36%
Londra
13:08
9.333
+0,38%
Francoforte
13:08
23.659
-0,19%
Venerdì 12 Settembre 2025, ore 13.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: rosso per Volkswagen AG Pref
Francoforte: rosso per Volkswagen AG Pref
Migliori e peggiori
,
In breve
12 settembre 2025 - 13.00
Retrocede le
azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, con un ribasso dell'1,95%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: in calo Volkswagen AG Pref
Francoforte: calo per Jungheinrich Ag Pref
Francoforte: rosso per Siemens Energy
Francoforte: brillante l'andamento di Jungheinrich Ag Pref
Argomenti trattati
Volkswagen
(5)
Titoli e Indici
Volkswagen Ag Pref
-1,65%
Altre notizie
Francoforte: performance negativa per Jungheinrich Ag Pref
Porsche AG, fine del doppio mandato: si cerca successore del CEO Blume
Francoforte: giornata depressa per Commerzbank
Francoforte: rosso per Airbus
Francoforte: performance negativa per Brenntag
Francoforte: rosso per Infineon
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto