Milano 13:08
42.408 -0,06%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:08
9.333 +0,38%
Francoforte 13:08
23.659 -0,19%

Francoforte: rosso per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Volkswagen AG Pref
Retrocede le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, con un ribasso dell'1,95%.
Condividi
```