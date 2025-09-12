Gastech 2025 Milano: chiusura record e conferma del ruolo centrale nel settore energetico

(Teleborsa) - Si è conclusa oggi, a Milano,riaffermando lavolta aNel corso di quattro giorni,del settore energetico, responsabili politici e pionieri della tecnologia hanno presentato nuove strategie e partnership per migliorare la sicurezza energetica e soddisfare la domanda in rapida crescita.A questo evento unico hanno partecipato alcune delle voci più autorevoli del settore, tra cui, Direttore Generale per l'Energia della Commissione Europea, il Segretario degli Interni degli Stati Unitie il Segretario dell'Energia degli Stati Unitit. La loro presenza, insieme a quella di oltre 400 relatori e 25 Ministri provenienti da mercati energetici chiave come Egitto, Grecia, Turchia, Ungheria e Nigeria, ha sottolineatoe accelerare le collaborazioni globali che stanno ridefinendo il panorama energetico.Con una partecipazione senza precedenti da parte dei giganti dell'energia e dei leader governativi,che rafforzeranno l'approvvigionamento di gas naturale e garantiranno un accesso all'energia stabile ed economicamente sostenibile a miliardi di persone in tutto il mondo. L'esposizione e gli spazi dedicati al networking hanno fornito una piattaforma perTra i risultati più significativi figura: l’amministratore delegato di YPF, Horacio Marín, ha annunciato un piano per sviluppare progetti LNG insieme ai colossi energetici Shell ed Eni. Parallelamente, la Turchia ha siglato otto accordi di importazione con i principali fornitori di LNG, tra cui BP, Hartree, Cheniere, JERA ed Equinor. Anche Paesi come Italia e Ungheria hanno compiuto passi decisivi per la sicurezza delle proprie forniture energetiche, sottoscrivendo contratti di acquisto di lungo periodo con Shell.Inoltre,, firmando un accordo pluridecennale conAttraverso le diverse conferenze e sessioni tematiche, Gastech 2025 si è inoltre affermato comeOltre 160 sessioni guidate da esperti hanno presentato le analisi dei principali decisori politici ed executive del comparto energetico – inclusi iIl Comitato Guida di Gastech ha chiuso l’evento con un bilancio di quattro giornate di discussioni intense, azioni concrete e le più recenti innovazioni.ha voluto sottolineare lo sforzo collettivo del settore sulle priorità energetiche chiave per promuovere un progresso sostenibile: "Dalle sessioni di Gastech di quest'anno, emerge una consapevolezza profonda e diffusa dellapur perseguendo la decarbonizzazione con soluzioni come CCUS, idrogeno ed energie rinnovabili".ha ribadito l'attenzione costante dell'evento alla collaborazione tra settore pubblico e privato: "Il messaggio emerso dalla maggior parte delle Tavole Rotonde è statae, in particolare il proprio ruolo nel sostenere il settore, fornire i giusti accordi di programma e contesti per garantire un'offerta aggiuntiva e rispondere alla domanda crescente".Riflettendo sull’impatto concreto e a lungo termine dell’evento,ha dichiarato: "Gastech 2025 a Milano ha messo in evidenzaGli accordi e le idee emersi qui a Milano non genereranno soltanto valore duraturo per il settore energetico, ma porteranno benefici anche alle persone, alle comunità e ai territori che dipendono da questa industria strategica per sicurezza, stabilità e opportunità economiche".Mentre i partecipanti lasciano Gastech per proseguire nella successiva fase di collaborazione, l’eredità di questa edizione si rifletterà in nuovi investimenti, in una regolamentazione più efficiente e nella volontà condivisa di mantenere la sicurezza energetica e l’innovazione al centro dell’agenda internazionale. Forte di questo successo,che ospiterà l’edizione 2026 dal 15 al 18 settembre: un appuntamento in cui il mercato del GNL asiatico, che non ha eguali, sarà in primo piano. Anche in questa occasione Gastech riunirà i leader globali dell’energia per accelerare strategie e soluzioni capaci di garantire una crescita duratura nel Sud-Est asiatico e a livello globale.