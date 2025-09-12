Giappone, produzione industriale luglio rivista a -1,2%

(Teleborsa) - Cala meno delle attese
la produzione delle fabbriche giapponesi a luglio. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso dell'1,2% su mese
, contro il -1,6% previsto nella stima preliminare e dagli analisti. A giugno si era registrato un incremento del 2,1%.
Su base annuale
il dato non destagionalizzato della produzione è in calo dello 0,4%
.
Le consegne
registrano un calo mensile del 2,1% mentre le scorte
aumentano dello 0,9%.
La ratio scorte/vendite
evidenzia una variazione pari a +0,1%.