Immigrazione, nel 2024 in UE rilasciati 3,5 milioni nuovi permessi di soggiorno

(Teleborsa) - Secondo gli ultimi dati Eurostat nel 2024 nell'UE sono stati rilasciatinuovi, con un calo dell'8,3% (-315 700) rispetto al 2023, l'anno con il numero più alto registrato fino ad oggi. Lè stata la ragione principale per il rilascio dei permessi di soggiorno nel 2024, che rappresenta il 31,9% (1,1 milioni) di tutti i primi permessi di soggiorno rilasciati, indicando una diminuzione tangibile rispetto al 2023 (-12,2%; -155 500).Lehanno rappresentato il 27,1% (950 600) di tutti i permessi, riflettendo un calo del 6,5% (-65 800) rispetto al 2023. Altre ragioni, compresa la protezione internazionale, hanno costituto poco più di un quarto della quota (25,3%; 886 300), con un calo del 10,0% (-98 900). Ihanno rappresentato il 15,7% (549 400) di tutti i primi permessi di soggiorno, rappresentando l'unico aumento complessivo dello 0,8% (+4 500).Nel 2024, il maggior numero di permessi di prima residenza è stato rilasciato ai cittadini dell'(295 600), seguito dall'(192 400) e dal(188 400).Guardando i primi 10 paesi di cittadinanza di coloro che hanno ottenuto i permessi di soggiorno, l'occupazione è stata la ragione più frequente per i cittadini di Ucraina (72,5%), Bielorussia (55,2%) e India (43,9%). Altri motivi, tra cui la, hanno dominato per i cittadini dell'Afghanistan (85,4%), della Siria (79%) e del Bangladesh (40,8%). Motivi familiari hanno rappresentato la quota maggiore di permessi per i cittadini del Marocco (46,6%), della Colombia (44,8%) e Turchia (35,4%), mentre la quota maggiore per i cittadini cinesi era per motivi educativi (34,1%).