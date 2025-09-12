Mosca: avviate esercitazioni Zapad-2025. Tusk blinda il confine con la Bielorussia

(Teleborsa) - "Varsavia collaborerà strettamente con l'Ucraina per costruire la barriera anti-droni più efficace possibile". È quanto ha dichiarato ilal termine di una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza Nazionale in seguito alle violazioni dello spazio aereo polacco da parte di droni russi. "I droni ucraini sono i migliori in questo campo, poiché hanno dimostrato sul campo la loro efficacia nel costruire la barriera anti-droni più efficace possibile. Chiunque decida di attaccare in qualsiasi modo il territorio o lo spazio aereo polacco deve sempre aspettarsi una risposta adeguata", ha spiegato Tusk.L'invasione dei droni russi nello spazio aereo polacco ha ha scatenato una valanga di proteste da parte degli alleati della Polonia, da Berlino a Parigi, da Washington a Bruxelles. "È necessario rafforzare le difese della Nato" è il messaggio emerso da due telefonate che ilha fatto ieri mattina ale alColloqui in cui è stata ribadita la condanna alla "scioccante violazione” da parte di Mosca ed espresso il comune impegno nell'Alleanza Atlantica contro la "minaccia" russa. Starmer ha, inoltre, affermato che il Regno Unito è pronto a sostenere qualsiasi ulteriore schieramento della Nato sul confine orientale. "Il comandante supremo della Nato, il generale Usa Alexus Grynkewich, ha scritto invece al ministero della Difesa annunciando un pacchetto completo di soluzioni per la Polonia".Intanto, in un contesto di tensioni con i paesi della Nato,congiunte. Come preannunciato,rimasti operativi fino ad ora e ha inviato ai confini orientali con la Bielorussia 40mila soldati. "A mezzanotte abbiamo chiuso il traffico al confine con la Bielorussia. È una misura legata alle esercitazioni militari Zapad-2025 – ha dichiarato ildurante una conferenza stampa trasmessa dal canale televisivo TVP Info –. Il traffico riprenderà, ma solo quando saremo certi che la sicurezza dei polacchi sarà garantita. Dal punto di vista economico, ci impegneremo a riaprire il confine il prima possibile".L'stabilisce che la misura si applica sia alle persone che ai veicoli, inclusi camion e treni merci, in viaggio da e per il Paese, e rimarrà in vigore "fino a nuovo avviso". Il ministero degli Esteri bielorusso ha condannato la decisione di Varsavia, definendola infondata e rivolta contro la gente comune.Ilha ricordato come nel 2022 queste esercitazioni, per natura "offensive", siano state di preparazione all'invasione in Ucraina.