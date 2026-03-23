Powersoft, nel 2025 accelerano i ricavi grazie all'acquisizione di K-Array

(Teleborsa) - Il Cda di Powersoft ha approvato il bilancio consolidato 2025, che include il consolidamento per nove mesi (1°aprile – 31 dicembre) di K-Array, società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi audio innovativi ad elevate prestazioni e design compatto, che ha contribuito ai risultati di periodo per 19,7 milioni di Euro ai ricavi e per 6,8 milioni di Euro all’EBITDA Adjusted.



I ricavi consolidati complessivi realizzati nel corso del 2025 ammontano a 94,4 milioni di Euro con una crescita del 30,4% rispetto a 72,4 milioni di Euro del 2024. La crescita del fatturato del Gruppo si è concentrata in modo particolare sul mercato americano, dove si evidenzia un incremento del 51% circa rispetto all’esercizio 2024.



L’EBITDA consolidato (Risultato Operativo Lordo) del 2025 ammonta a complessivi 24,1 milioni di Euro, in crescita del 20,7%, e con un’incidenza sui ricavi pari al 26,1% rispetto a 20,0 milioni di Euro del 2024 (incidenza del 28,0%). L’EBITDA Adjusted, calcolato al netto di oneri one-off, pari a 0,5 milioni di Euro, e al riversamento del margine di magazzino derivante dalla Purchase Price Allocation per 2,4 milioni di Euro, è pari a 27,0 milioni di Euro rispetto a 20,2 milioni di Euro del 2024, con un’incidenza sui ricavi salita al 29,2% rispetto al 28,3% del 2024.



Il Risultato Netto consolidato risulta positivo e pari a 9,9 milioni di Euro, in diminuzione rispetto a 12,3 milioni di Euro del 2024, principalmente per effetto del sovracitato riversamento del margine di magazzino derivante dalla Purchase Price Allocation per 2,4 milioni di Euro oltre all’impatto negativo della gestione finanziaria, nonché per le motivazioni sopra riportate.



La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2025 risulta negativa (debito netto) per 38,3 milioni di Euro, a fronte di un saldo positivo di 10,2 milioni di Euro (cassa) registrato al 31 dicembre 2024.



Luca Lastrucci, Amministratore Delegato del Gruppo Powersoft, ha così commentato: “Il 2025 si è concluso con un significativo incremento dei ricavi, sostenuto anche grazie all’acquisizione di K-Array, e con un sensibile miglioramento della redditività. Risultati che confermano la solidità del nostro percorso di sviluppo e la capacità del Gruppo di generare valore anche in un contesto macroeconomico complesso e in continua evoluzione. Siamo particolarmente soddisfatti, inoltre, delle sinergie emerse sin dalle prime fasi dell’integrazione con K-Array, che rappresentano una conferma concreta della valenza strategica dell’operazione. Il processo di integrazione sta procedendo con efficacia e le sinergie industriali, già avviate e in progressivo consolidamento, si stanno dimostrando un importante motore di creazione di valore per il futuro. Nel contempo, le nuove collaborazioni avviate con partner internazionali di primo piano ci consentono di rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di leader e partner tecnologico di soluzioni, e cogliere opportunità in settori ad alto potenziale, quali automotive, cruiseship e leisure. Guardando al futuro, siamo confidenti che il ruolo di solution provider ci consentirà di generare un valore aggiunto in modo costante e di sostenere una crescita solida e duratura, anche in un contesto macroeconomico sempre più sfidante, consolidando ulteriormente il ruolo di Powersoft come player globale di riferimento nell’audio professionale”.







(Foto: Giovanni Ricciardi)

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