Netweek, riassetto nell'azionariato. Fortezza Capital entra con il 20%

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha comunicato che, in una, le azioniste Tziveli Vassiliki, detentrice di 10.165.902 azioni pari al 15,869% del capitale, e Jana Masova, detentrice di 10.165.903 azioni pari al 15,869% del capitale, hanno ceduto le loro quote a Vdb, società integralmente controllata dai fratelli Marco e Giovanni Sciscione, mariti delle due signore.A seguito della transazione,. La transazione riguarda esclusivamente azioni non quotate e quindi non si configura la fattispecie prevista dal TUF relativamente al superamento della quota del 30% per il lancio dell'OPA obbligatoria.Contestualmente Tziveli Vassiliki e Jana Masova hanno ceduto ciascuna 4.406.089 azioni, per complessive 8.812.178 azioni di Netweek, pari al 13,756% del capitale sociale, a Fortezza Capital Holding. Con separato atto SB77, già la Nazionale, società interamente controllata da Simone Baronio, ha ceduto 4.000.000 azioni di Netweek, pari al 6,244% del capitale, a Fortezza Capital Holding. A seguito delle tre transazioni,deterrà 12.812.178 azioni di Netweek, pari alsociale.Fortezza Capital Holding, si legge in una nota, è una holding di partecipazioni specializzata nei servizi che investe in imprese con business consolidati ed elevato potenziale di crescita accompagnandole nei percorsi di sviluppo e trasformazione e nei processi per aumentare la scalabilità. Le competenze del nuovo socio saranno "di supporto al gruppo nell’implementazione delle strategie di riposizionamento del business e nel processo di ristrutturazione già avviato sia per il comparto media cartaceo che per quello televisivo", viene spiegato.A valle delle varie operazioni, la famiglia Sciscione controllerà complessivamente, tramite le società GMH e Vdb, il 34,080% del capitale, mentre Fortezza Capital Holding deterrà il 20%. Allo stato attualedel Gruppo.