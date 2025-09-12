Milano 10:46
42.278 -0,36%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:46
9.321 +0,26%
Francoforte 10:46
23.630 -0,31%

Produzione industriale Regno Unito (YoY) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione industriale Regno Unito (YoY) in luglio
Regno Unito, Produzione industriale in luglio su base annuale (YoY) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +1,1%).
Condividi
```