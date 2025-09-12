Ucraina, Ue: "Droni intenzionali, convocati inviati russo e bielorusso"

(Teleborsa) - "Abbiamo espresso la nostra posizione in modo molto chiaro anche con la nuova dichiarazione dei 27 sulla violazione intenzionale dello spazio aereo di uno stato membro dell'Ue da parte di droni e il fatto che siamo pienamente solidali con la Polonia. Detto questo, abbiamo anche convocato ieri gli inviati russo e bielorusso in riunioni separate in relazione a questa violazione". È quanto ha affermato lanel briefing con la stampa.I delegati russo e bielorusso convocati dall'Ue "hanno partecipato di persona – ha sottolineatoriferendosi all'incontro –. Abbiamo espresso la nostra ferma condanna per questa violazione. Abbiamo anche ricordato che la Russia continua a portare avanti la guerra e che questo rappresenta una strada di escalation che colpisce i civili e danneggia anche le infrastrutture civili. Da parte nostra abbiamo trasmesso il messaggio che continueremo a sostenere l'Ucraina e ad aumentare i costi per la Russia".Laha raggiunto un accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali alla Russia nel contesto dell'invasione all'Ucraina. La lista nera, a quanto si apprende, è stata confermata nella sua interezza, senza "rimozioni politiche": il rinnovo è semestrale. "Abbiamo appena esteso le nostre sanzioni alla Russia. Allo stesso tempo, stiamo completando il lavoro sul 19esimo pacchetto, che prevede ulteriori restrizioni sulle vendite di petrolio russo, sulle petroliere fantasma e sulle banche. Continueremo a soffocare i finanziamenti alla guerra di Putin" ha annunciato, su X,Ilha detto di constatare "una pausa" nei negoziati diretti tra Russia e Ucraina. "I canali di comunicazione esistono, sono consolidati. I nostri negoziatori hanno l'opportunità di comunicare attraverso questi canali, ma per ora è probabilmente più opportuno parlare di una pausa", ha dettosecondo l'agenzia di stampa statale russa."La Russia non ha mai minacciato nessuno. Non minaccia nemmeno i paesi europei. Non è stata la Russia ad avvicinarsi all'Europa con la sua infrastruttura militare. È stata l'Europa, in quanto parte della Nato – che è uno strumento di scontro, non di pace e stabilità – ad avvicinarsi sempre ai nostri confini" ha dichiarato"La parte russa – ha aggiunto – si mantiene pronta a seguire la via del dialogo pacifico, a cercare soluzioni per risolvere la situazione. Ma il fatto che gli europei stiano disturbando, è vero. Questo non è un segreto per nessuno".