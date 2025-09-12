UE, il focus UPB: resilienza economica, ma squilibri nei conti pubblici

(Teleborsa) - Nel 2024 ildell’UE è aumentato dell’1%, concontrastanti: lasi distingue per vivacità, mentre laè entrata in recessione. L’, con un +0,7%, ha registrato una crescita inferiore alla media dell’area euro (+0,9%). Le prospettive per il 2025 segnalano un miglioramento diffuso, pur con un contesto internazionale che resta incerto: soloprevedono un segno negativo. L’si è stabilizzata nel 2024 e dovrebbe ridursi ulteriormente nel 2025, con un deflatore del PIL atteso al 2,3% sia per UE che area euro, in linea con il target BCE. Sono alcuni dei dati contenuti all'interno del nuovo Focus dell’(UPB) che offre una panoramica dei quadri macroeconomici e di finanza pubblica per il biennio 2024-25, confrontando le Relazioni annuali sui progressi compiuti (APR) dei Paesi UE con i rispettivi Piani strutturali di bilancio (PSB).L’, che dedica particolare attenzione a Italia, Francia, Germania e Spagna, evidenzia una crescita europea complessivamente resiliente ma in un contesto globale in deterioramento, con forti differenze nella. In questo scenario, la nuova governance economica europea richiede un equilibrio complesso tra sostenibilità del debito, investimenti in difesa e sostegno alla crescita.Il fronte deirimane più fragile. Nel 2024 ilsi è ridotto al 3,1% del PIL nell’area euro, grazie a maggiori entrate che hanno bilanciato l’aumento della spesa per interessi. Tuttavia, letra Stati restano marcate: Francia (5,8%), Polonia (6,6%) e Romania (9,3%) hanno registrato i valori più alti, mentre Danimarca, Cipro e Irlanda hanno chiuso in avanzo. Per il 2025 si prevede un lieve peggioramento (3,4% in media), anche per effetto del maggiore indebitamento tedesco legato a spese per difesa e investimenti infrastrutturali. L’si distingue per un deficit stimato al 3,3%, sotto la media UE, mentre Francia (5,4%) e Spagna (2,8%) restano sopra i target dei rispettivi PSB.Dal lato dei, nel 2024 l’Italia ha registrato un avanzo (0,4% del PIL) per la prima volta dalla pandemia, mentre Francia, Germania e Spagna hanno mantenuto deficit consistenti. Roma prevede un ulteriore miglioramento nel 2025 (0,7%), consolidando la traiettoria di aggiustamento strutturale. Sul fronte del, l’Italia rimane il secondo Paese più indebitato d’Europa (136,6% del PIL previsto nel 2025, dietro la Grecia), ma con un andamento migliore rispetto agli obiettivi del PSB. Germania e Spagna hanno beneficiato nel 2024 di condizioni macroeconomiche favorevoli, mentre la Francia è rimasta stabile al 113%.In prospettiva, lemostrano un’: nel 2024 prevalevano linee restrittive, guidate dall’Italia, mentre nel 2025 diciannove Paesi vireranno su. Lasegna il cambio più netto, adottando una strategia anticiclica con l’attivazione della clausola di salvaguardia per la difesa.manterranno un orientamento restrittivo, ma meno intenso, mentre laseguirà una linea prociclica restrittiva. Il Consiglio UE ha ribadito la necessità di rafforzare lasenza compromettere la sostenibilità del debito: un obiettivo che richiederà ai Paesi un equilibrio sempre più delicato tra rigore fiscale e nuove esigenze di spesa.