USA, fiducia consumatori Università di Michigan settembre cala a 55,4 punti

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento la fiducia dei consumatori americani a settembre 2025. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato in calo a 55,4 punti rispetto ai 58,2 punti del mese di agosto e ai 58,2 attesi dagli analisti.

Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente è sceso a 61,2 punti da 61,7 (attese per 61,3 punti), mentre l'indice sulle attese è diminuito a 51,8 punti dai 55,9 precedenti (attese a 54,9 punti).

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
