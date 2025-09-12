USA, fiducia consumatori Università di Michigan settembre cala a 55,4 punti

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento la fiducia dei consumatori americani
a settembre
2025. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato in calo a 55,4 punti rispetto ai 58,2 punti del mese di agosto e ai 58,2 attesi dagli analisti.
Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente
è sceso a 61,2 punti da 61,7 (attese per 61,3 punti), mentre l'indice sulle attese
è diminuito a 51,8 punti dai 55,9 precedenti (attese a 54,9 punti).(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )