WisdomTree, lancia fondo digitale tokenizzato sul credito privato

Finanza
(Teleborsa) - WisdomTree ha lanciato il suo primo fondo tokenizzato che offre agli investitori un'esposizione al credito privato.

Il WisdomTree Private Credit and Alternative Income Digital Fund è stato lanciato venerdì, replicando un indice equi-ponderato di 35 fondi chiusi, società di sviluppo aziendale e fondi di investimento immobiliare. La società gestisce già un ETF sullo stesso benchmark, introdotto nel 2021.

La tokenizzazione consiste nel trasformare asset convenzionali – azioni, obbligazioni o prestiti privati ??– in token basati su blockchain che conferiscono una proprietà frazionata.

Il veicolo tokenizzato prevede un investimento minimo di 25 dollari. Al lancio, il fondo sarà tokenizzato sulle blockchain di Ethereum e Stellar.
