WisdomTree, lancia fondo digitale tokenizzato sul credito privato

(Teleborsa) - WisdomTree
ha lanciato il suo primo fondo tokenizzato
che offre agli investitori un'esposizione al credito privato
.
Il WisdomTree Private Credit and Alternative Income Digital Fund è stato lanciato venerdì, replicando un indice equi-ponderato di 35 fondi chiusi, società di sviluppo aziendale e fondi di investimento immobiliare. La società gestisce già un ETF sullo stesso benchmark, introdotto nel 2021.
La tokenizzazione consiste nel trasformare asset convenzionali – azioni, obbligazioni o prestiti privati ??– in token basati su blockchain che conferiscono una proprietà frazionata.
Il veicolo tokenizzato prevede un investimento minimo di 25 dollari
. Al lancio, il fondo sarà tokenizzato sulle blockchain di Ethereum e Stellar
.