Aéroports de Paris, traffico del gruppo in crescita del 3% ad agosto

Aéroports de Paris

(ADP) ha comunicato che il2025 del Gruppo è stato di 37,2 milioni di, in crescita del 3% rispetto allo stesso mese del 2024. Il traffico dell'Aeroporto di Parigi è stato di 10,4 milioni di passeggeri, in crescita dell'1,9%.Dal mese di giugno, il traffico dell'è stato influenzato dallae dalla chiusura per lavori su una delle piste dell'aeroporto, che ha portato a una riduzione dell'orario dei voli. Si prevede che tali interruzioni termineranno entro ottobre.