Aéroports de Paris, traffico del gruppo in crescita del 3% ad agosto

Finanza, Trasporti
(Teleborsa) - Aéroports de Paris (ADP) ha comunicato che il traffico di agosto 2025 del Gruppo è stato di 37,2 milioni di passeggeri, in crescita del 3% rispetto allo stesso mese del 2024. Il traffico dell'Aeroporto di Parigi è stato di 10,4 milioni di passeggeri, in crescita dell'1,9%.

Dal mese di giugno, il traffico dell'aeroporto di Delhi è stato influenzato dalla temporanea riduzione delle operazioni internazionali di Air India e dalla chiusura per lavori su una delle piste dell'aeroporto, che ha portato a una riduzione dell'orario dei voli. Si prevede che tali interruzioni termineranno entro ottobre.
