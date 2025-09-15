Aéroports de Paris, traffico del gruppo in crescita del 3% ad agosto

(Teleborsa) - Aéroports de Paris
(ADP) ha comunicato che il traffico di agosto
2025 del Gruppo è stato di 37,2 milioni di passeggeri
, in crescita del 3% rispetto allo stesso mese del 2024. Il traffico dell'Aeroporto di Parigi è stato di 10,4 milioni di passeggeri, in crescita dell'1,9%.
Dal mese di giugno, il traffico dell'aeroporto di Delhi
è stato influenzato dalla temporanea riduzione delle operazioni internazionali di Air India
e dalla chiusura per lavori su una delle piste dell'aeroporto, che ha portato a una riduzione dell'orario dei voli. Si prevede che tali interruzioni termineranno entro ottobre.