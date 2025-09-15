Milano 14:52
Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 14/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.

Lo scenario tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,7954 con area di resistenza individuata a quota 0,7983. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,7943.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
