Analisi Tecnica: EUR/CAD del 14/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Appiattita la performance del cambio Euro / CAD, che porta a casa un trascurabile +0,05%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,6166. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,6181, mentre il primo supporto è stimato a 0,6151.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
