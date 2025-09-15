Appuntamenti macroeconomici: settimana del 15 settembre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 15/09/2025
04:00 Cina
: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
04:00 Cina
: Produzione industriale, annuale (atteso 5,7%; preced. 5,7%)
04:00 Cina
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,7%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 0,5%)
10:00 Italia
: Bilancia commerciale globale (atteso 5,5 Mld Euro; preced. 5,41 Mld Euro)
11:00 Unione Europea
: Bilancia commerciale (atteso 11,7 Mld Euro; preced. 7 Mld Euro)
14:30 USA
: Empire State Index (atteso 4,3 punti; preced. 11,9 punti) Martedì 16/09/2025
06:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito
: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 20,3K unità; preced. -6,2K unità)
08:00 Regno Unito
: Tasso disoccupazione (atteso 4,7%; preced. 4,7%)
10:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)
10:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,6%; preced. 1,7%)
11:00 Germania
: Indice ZEW (atteso 26,4 punti; preced. 34,7 punti)
11:00 Unione Europea
: Indice costo lavoro, annuale (atteso 3,7%; preced. 3,4%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, annuale (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -1,3%)
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (preced. 0,1%)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,4%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)
15:15 USA
: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
16:00 USA
: Indice NAHB (atteso 33 punti; preced. 32 punti)
16:00 USA
: Vendite industria, mensile (preced. 0,5%)
16:00 USA
: Scorte industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%) Mercoledì 17/09/2025
01:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso -513,6 Mld ¥; preced. -118,4 Mld ¥)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,8%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 9,2%)
14:30 USA
: Apertura cantieri (atteso 1,36 Mln unità; preced. 1,43 Mln unità)
14:30 USA
: Apertura cantieri, mensile (preced. 5,2%)
14:30 USA
: Permessi edilizi, mensile (preced. -2,8%)
14:30 USA
: Permessi edilizi (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,36 Mln unità)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,94 Mln barili) Giovedì 18/09/2025
01:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,7%; preced. 3%)
10:00 Unione Europea
: Partite correnti Zona Euro (preced. 35,8 Mld Euro)
11:00 Unione Europea
: Produzione costruzioni, mensile (preced. -0,8%)
14:30 USA
: PhillyFed (atteso 1,4 punti; preced. -0,3 punti)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 263K unità)
16:00 USA
: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 71 Mld piedi cubi) Venerdì 19/09/2025
01:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,1%)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,8%; preced. -1,5%)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,5%; preced. 1,1%)
08:45 Francia
: Fiducia imprese, mensile (atteso 95 punti; preced. 96 punti)
10:00 Italia
: Produzione costruzioni, mensile
10:00 Italia
: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,4%)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))