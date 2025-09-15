Bce, per Schnabel dovrebbe mantenere saldamente la linea monetaria attuale

(Teleborsa) - La Banca centrale europea deve, "tollerandorispetto al, mentre in questa fase "tra dazi, inflazione dei servizi, inflazione alimentare e politiche di bilancio". Lo ha sostenuto, componente tedesca del Comitato esecutivo della Bce, secondo quanto riportano le slide del suo intervento oggi agli incontri dei capo economisti organizzato in Lussemburgo dalla Banca europea degli investimenti (Bei).Schnabel ha ribadito che al livello attuale "i tassi di interesse sono in una buona posizione per stabilizzare l'inflazione attorno al nostro obiettivo del 2%, mentre l'economia resta resiliente con piena occupazione".Da segnalare che secondo l'esponente tedesca "finora ci sono scarsi riscontri sul fatto che la Cina stia effettuando dumping sulle esportazioni".Prima di Schnabel anche ilha detto che "sarebbe un errore" trascurare i rischi al rialzo per l'inflazione. Secondo la Bloomberg, che cita alcune fonti, la Bce lascerà i tassi al 2% per un certo periodo di tempo in assenza di shock significativi per l'economia.