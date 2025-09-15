Milano 14:58
43.031 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:58
9.282 -0,01%
Francoforte 14:58
23.775 +0,32%

Cina, Produzione industriale (YoY) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Cina, Produzione industriale (YoY) in agosto
Cina, Produzione industriale in agosto su base annuale (YoY) +5,2%, in calo rispetto al precedente +5,7% (la previsione era +5,7%).

(Foto: Marci Marc)
Condividi
```