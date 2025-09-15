Circle Group, Valore della produzione in crescita del 62% nei primi sei mesi del 2025

Circle Group

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2025ha consuntivato unconsolidato pari a 11,8 milioni, inrispetto al primo semestre del 2024 (7,3 milioni).L’incremento dei, proposti anche in modalità SaaS (Software as a Service) su piattaforma cloud, è pari all’105% a 4,1 milioni. Iregistrano un incremento del 80% a 0,9 milioni.Ilè pari a 31,0 milioni a fine giugno 2025 (29,6 milioni al 31 marzo 2025), elaborato sulla base di dati gestionali al 30 giugno 2025 e con visibilità fino al 31 dicembre 2026 (tranne i progetti europei fino a scadenza).Come confermato in sede di bilancio annuale consolidato 2024, e condiviso in sede di presentazione dell’avanzamento sul Piano Connect4AgileGrowth, l’ultima parte del primo semestre 2025 ha rappresentato l’inizio del periodo diche sono stati firmati a fine 2024 e nel corso del semestre stesso, nonché l’avvio deiderivanti dall’entrata in vigore della normativa nel settembre 2024 e dall’adesione dell’Italia alla Convenzione di Ginevra., Presidente & CEO di CIRCLE Group ha commentato: “Il primo semestre del 2025 ha rappresentato per noi una fase di. Le commesse legate al PNRR sono finalmente sbloccate (a fine semestre): un percorso quindi non privo di rallentamenti iniziali, ma che siamo riusciti a superare con determinazione, ponendo le basi per una crescita strutturata che nei prossimi mesi sarà ancor più consistente. Parallelamente, abbiamoarricchito la nostra offerta con nuovi moduli della suite MILOS® TFP che consentono dialoghi con nodi portuali, aeroportuali e intermodali, la prima eFTI platform europea con servizi federativi, la prima piattaforma di fleet management, KMaster®, integrata con le comunicazioni di entrata ed uscita dei truck dall’Europa (es. servizio Puesc in Polonia), fino ai nuovi moduli delle suite MILOS® TOS, MTO e MILOS® Intelligence, soluzioni innovative che rispondono alle esigenze concrete dei nostri clienti e hanno aperto prospettive molto interessanti anche per la partecipazione dei nostri clienti attuali e prospect al bando Login Business, un’importante opportunità per migliorare l’efficienza della logistica multimodale a livello nazionale, che vedrà”.