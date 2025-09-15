Cirillo Group, emesso minibond da 1 milione di euro sottoscritto da Banca Valsabbina

(Teleborsa) -, società pugliese attiva nella produzione e distribuzione internazionale di conserve alimentari, ha emesso un. L'operazione, della durata di 72 mesi, è finalizzata a sostenere il piano di investimenti per l'ampliamento dello stabilimento produttivo di Orta Nova (FG). Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo opificio per la produzione dei prodotti semilavorati e un sito dedicato alla lavorazione della materia prima, a conferma dell'impegno del Gruppo verso l'innovazione e la sostenibilità.Il minibond è assistito dallarichiesta attraverso il supporto della società NSA, specializzata nella gestione delle garanzie pubbliche, che a oggi ha seguito l'intero iter per più di 65.000 operazioni."Questa operazione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della nostra azienda - ha commentato- Grazie al supporto di Banca Valsabbina potremo ampliare ulteriormente il nostro stabilimento di Orta Nova, investendo in infrastrutture strategiche e in impianti all'avanguardia, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'efficienza energetica. È un investimento che rafforza il nostro legame con il territorio pugliese e che ci consentirà di continuare a portare la qualità del Made in Italy nel mondo"."Siamo orgogliosi di aver supportato una realtà come Cirillo Group, che con i suoi marchi, Bella Contadina e altri, rappresenta un'eccellenza del Made in Italy e porta la tradizione agroalimentare pugliese in oltre 60 Paesi nel mondo - ha detto- Questa operazione testimonia ancora una volta l'impegno della nostra banca nel sostenere imprese dinamiche e radicate nel territorio, che investono in innovazione, sostenibilità e crescita".