Criptovalute, andamento eterogeneo ad agosto tra ciclicità e innovazione

(Teleborsa) - "Il mese di agosto ha messo in luce unall’interno del mercato delle, una dinamica che negli ultimi anni sembra essersi consolidata comedel comparto", rileva, Senior Portfolio Manager di Moneyfarm.In questo contesto, "ha sovraperformato Bitcoin, sostenuto dae da unverso gli asset legati allo sviluppo delle infrastrutture digitali".Se si osserva il mercato in base ai suoi principali impieghi – dalle valute digitali alle meme-coin, fino ai token infrastrutturali progettati per favorire la crescita degli ecosistemi decentralizzati – si nota come il mese scorso "anche, competitor diretti di Ethereum, abbiano registrato risultati positivi".L’attenzione degli investitori sembra dunque "orientarsi con sempre maggiore convinzione verso ladelle criptovalute, con particolare riferimento alle applicazioni della finanza decentralizzata (DeFi), che oggi rappresentano uno dei segmenti innovativi del mercato", osserva Rossignoli.Parte di questo rinnovato interesse conserverebbe: "cicli disi sono già osservati nel 2021, 2022, 2024 e 2025, fasi in cui Ethereum ha spesso mostrato la tendenza a sovraperformare Bitcoin, segnale di un ancora contenuto grado di istituzionalizzazione dell’asset class. Tuttavia, ricondurre le dinamiche recentia fattori speculativi sarebbeA influenzare il sentiment, prosegue l'esperto, ha sicuramente contribuito "la decisione della Federal Reserve diil suosulle attività bancarie legate a criptovalute e fintech, integrandole nei consueti processi di supervisione". Il mercato ha interpretato la mossa come "il segnale di unda parte del regolatore, con potenziali implicazioni favorevoli in termini di unadei servizi crypto nel sistema bancario tradizionale e di sviluppo di nuove soluzioni in ambito DeFi".In una prospettiva più ampia, "si può notare come ledi agosto rientrino nelladel comparto: episodi analoghi si sono già registrati in passato, basti pensare a quando, all’indomani dell’elezione di Trump, Dogecoin e Ripple (XRP) hanno registrato rialzi ben superiori rispetto al resto del mercato", spiega il manager.Un ulteriore elemento di interesse proviene dall’, che "confermano come l’si stia concentrando in misura crescente su. Gli ETP collegati a ETH hanno infatti, mentre gli strumenti su Bitcoin hanno registrato deflussi per circa 600 milioni. Un divario marcato, che suggerisce come gli investitori sembrino ormai guardare a Ethereum non soltanto come a un, ma come a un’. Del resto, il crescente utilizzo di ETH come asset di tesoreria da parte di alcune aziende testimonia come la sua adozione stia evolvendo progressivamente da strumento di investimento a componente operativa delle strategie aziendali".Sul fronte delle correlazioni, aggiunge Rossignoli, "continua a distinguersi per il suorispetto alle altre asset class. Dopo un periodo in cui il suo andamento era risultato fortemente legato ad asset a elevata componente speculativa, come il Nasdaq, questa connessione si è via via attenuata. Parallelamente, si è registrato un, un trend che, se consolidato, potrebbe riflettere la crescente percezione del Bitcoin comee componente utile allaall’interno di un portafoglio multi-asset".