Cy4Gate in rally, analisti alzano i target

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Cy4Gate
, in guadagno del 2,88% sui valori precedenti.
A dare linfa alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti. In particolare, Equita
, che conferma il giudizio "buy", ha rivisto al rialzo il target price portandolo a 5,8 euro in aumento del 5%. Stessa raccomandazione (buy) dagli esperti di Intermonte
che hanno alzato l'obiettivo di prezzo a 6,30 euro dai 6,10 indicati in precedenza.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Star
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società attiva nello sviluppo di soluzioni di sicurezza informatica per governi e aziende
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Cy4Gate
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,397 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,257. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,537.