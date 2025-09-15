Milano 12:58
Cy4Gate in rally, analisti alzano i target
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Cy4Gate, in guadagno del 2,88% sui valori precedenti.

A dare linfa alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti. In particolare, Equita, che conferma il giudizio "buy", ha rivisto al rialzo il target price portandolo a 5,8 euro in aumento del 5%. Stessa raccomandazione (buy) dagli esperti di Intermonte che hanno alzato l'obiettivo di prezzo a 6,30 euro dai 6,10 indicati in precedenza.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Star, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società attiva nello sviluppo di soluzioni di sicurezza informatica per governi e aziende rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Tecnicamente, Cy4Gate è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,397 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,257. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,537.
