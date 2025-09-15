Denaro su Campari che incassa un upgrade

(Teleborsa) - Si muove in modesto guadagno il titolo Campari
che avanza di poco a +1,21%, oggetto oggi di revisione al rialzo da parte di RBC. Gli esperti dell'ufficio studi hanno ritoccato all'insù il giudizio portandolo a "Sector Perform" dal precedente "Underperform".
Lo scenario su base settimanale dell'azienda attiva nel settore beverage
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Campari
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,639 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,721 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,601.