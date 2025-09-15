Milano 12:59
Denaro su Campari che incassa un upgrade

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Si muove in modesto guadagno il titolo Campari che avanza di poco a +1,21%, oggetto oggi di revisione al rialzo da parte di RBC. Gli esperti dell'ufficio studi hanno ritoccato all'insù il giudizio portandolo a "Sector Perform" dal precedente "Underperform".

Lo scenario su base settimanale dell'azienda attiva nel settore beverage rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Campari, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,639 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,721 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,601.
