Deboli i listini europei, in leggero calo anche Milano: bene DiaSorin

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Si muove in modesto ribasso l'a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,46%.A Piazza Affari la performance migliore è di gran lunga quella diche ha ottenuto l'ok dallaper il primo test sulla nuova piattaformanegli. Bene anchedopo l'acquisizione delle attività didellaSoffrono invece i titoli legati allamentre si aprono di nuovo spiragli diincon il presidenteche ha definito un accordo tra le parti "vicino".Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,176. L'crolla a 4.341 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 4,23%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,34%.Lomigliora, toccando i +70 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,47%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,38% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 47.144 punti.Guadagni frazionali per il(+0,25%); con analoga direzione, in moderato rialzo il(+0,67%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,00%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,72%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,55%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,10%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,17%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,96%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,72%.Tentenna, che cede l'1,36%.del FTSE MidCap,(+3,64%),(+3,47%),(+3,16%) e(+3,12%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,60%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,42%.