Deboli i listini europei, in leggero calo anche Milano: bene DiaSorin

(Teleborsa) - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano
, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Si muove in modesto ribasso l'S&P-500
a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,46%.
A Piazza Affari la performance migliore è di gran lunga quella di DiaSorin
che ha ottenuto l'ok dalla FDA
per il primo test sulla nuova piattaforma Liaison Nes
negli Stati Uniti
. Bene anche Nexi
dopo l'acquisizione delle attività di merchant acquiring
della Banca Popolare di Sondrio
.
Soffrono invece i titoli legati alla difesa
mentre si aprono di nuovo spiragli di pace
in Ucraina
con il presidente Trump
che ha definito un accordo tra le parti "vicino".
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,176. L'Oro
crolla a 4.341 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 4,23%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,34%.
Lo Spread
migliora, toccando i +70 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,47%. Tra i mercati del Vecchio Continente
ferma Francoforte
, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi
, che passa di mano sulla parità.
Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,38% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che chiude a 47.144 punti.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,25%); con analoga direzione, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,67%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, si muove in territorio positivo DiaSorin
, mostrando un incremento del 3,00%.
Denaro su Nexi
, che registra un rialzo dell'1,72%.
Bilancio decisamente positivo per Inwit
, che vanta un progresso dell'1,55%.
Bilancio positivo per Campari
, che vanta un progresso dell'1,10%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Telecom Italia
, che ha archiviato la seduta a -2,17%.
Sotto pressione Leonardo
, che accusa un calo dell'1,96%.
Scivola Fincantieri
, con un netto svantaggio dell'1,72%.
Tentenna Saipem
, che cede l'1,36%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Sesa
(+3,64%), MFE B
(+3,47%), MFE A
(+3,16%) e Caltagirone SpA
(+3,12%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Webuild
, che ha archiviato la seduta a -3,90%.
In rosso Banca Generali
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%.
Spicca la prestazione negativa di Banco di Desio e della Brianza
, che scende dell'1,60%.
Sostanzialmente debole NewPrinces
, che registra una flessione dell'1,42%.