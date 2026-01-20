Borse europee negative. Occhi su Davos

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -per le principali borse europee, con l'attenzione degli investitori che rimane sulle novità riguardanti la Groenlandia. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scottha espresso fiducia nel fatto che gli USA e i Paesi europei troveranno una soluzione riguardo all'obiettivo dell'amministrazione americana di acquisire il controllo della Groenlandia, respingendo "l'isteria" su una possibile guerra commerciale. Intanto il mercato americano mostra scambi in ribasso, tornato alle contrattazioni oggi, dopo la chiusura ieri per festività.A seconda di come si svilupperanno le discussioni di Davos, emergerà se i leader dell'UE dovranno giocare duro quando si incontreranno giovedì, se i dazi statunitensi sull'Europa entreranno in vigore il 1° febbraio e se l'Europa risponderà con un pacchetto di dazi da 93 miliardi di euro il 6-7 febbraio.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,71%. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno dell'1,57%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,54%.Sale lo, attestandosi a +63 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,47%.soffre, che evidenzia una perdita dell'1,03%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,67%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,61%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre l'1,07%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 48.025 punti.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,92%.avanza del 3,70%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,98%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,57%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,85%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,81%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,77%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,61%.del FTSE MidCap,(+2,64%),(+2,41%),(+2,32%) e(+1,72%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,43%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,48%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,30%.