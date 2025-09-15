Digital Asset, tornano robusti afflussi per 3,3 miliardi dollari

(Teleborsa) - Glisono tornati a registrarela scorsa settimana, per un totale di, in seguito a dati macroeconomici statunitensi più negativi del previsto, che hanno innescato una fuga dagli asset a rischio verso i cosiddetti investimenti alternativi. I rialzi delle valutazioni di diversi asset digitali hanno spinto il, il livello più alto dall’inizio di agosto, quando era stato toccato il massimo storico di 244 miliardi.E' quanto emerge dall'analisi settimanale di, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.A livello geografico, il sentiment è stato generalmente positivo. Glicontinuano a guidare gli afflussi condi dollari, mentre laha registrato flussi positivi per 160 milioni. In particolare, venerdì la Germania ha segnato il secondo più alto afflusso giornaliero mai registrato, anche se è stato in parte compensato da deflussi per 92 milioni dalla Svizzera.ha beneficiato di più del, attirando afflussi perdi dollari, i maggiori afflussi settimanali da luglio, mentre lo short-bitcoin ha registrato modesti deflussi, portando il totale degli asset in gestione a soli 86 milioni., che era reduce da otto giorni consecutivi di deflussi, ha anch’esso beneficiato diregistrando quattro giorni consecutivi di afflussi, per un totale diha segnato il suonella gironata di venerdì, condi dollari, contribuendo a un totale settimanale di 198 milioni di dollari.hanno invece registrato piccoli deflussi rispettivamente di 1,08 milioni e 0,66 milioni.