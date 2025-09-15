Digital Asset, tornano robusti afflussi per 3,3 miliardi dollari

(Teleborsa) - Gli asset digitali
sono tornati a registrare afflussi robusti
la scorsa settimana, per un totale di 3,3 miliardi di dollari
, in seguito a dati macroeconomici statunitensi più negativi del previsto, che hanno innescato una fuga dagli asset a rischio verso i cosiddetti investimenti alternativi. I rialzi delle valutazioni di diversi asset digitali hanno spinto il patrimonio totale in gestione (AuM) a 239 miliardi di dollari
, il livello più alto dall’inizio di agosto, quando era stato toccato il massimo storico di 244 miliardi.
E' quanto emerge dall'analisi settimanale di CoinShares
, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.
A livello geografico, il sentiment è stato generalmente positivo. Gli Stati Uniti
continuano a guidare gli afflussi con 3,2 miliardi
di dollari, mentre la Germania
ha registrato flussi positivi per 160 milioni. In particolare, venerdì la Germania ha segnato il secondo più alto afflusso giornaliero mai registrato, anche se è stato in parte compensato da deflussi per 92 milioni dalla Svizzera.Bitcoin
ha beneficiato di più del miglioramento di sentiment
, attirando afflussi per 2,4 miliardi
di dollari, i maggiori afflussi settimanali da luglio, mentre lo short-bitcoin ha registrato modesti deflussi, portando il totale degli asset in gestione a soli 86 milioni.Ethereum
, che era reduce da otto giorni consecutivi di deflussi, ha anch’esso beneficiato di un’inversione di tendenza,
registrando quattro giorni consecutivi di afflussi, per un totale di 646 milioni
.Solana
ha segnato il suo massimo afflusso giornaliero di sempre
nella gironata di venerdì, con 145 milioni
di dollari, contribuendo a un totale settimanale di 198 milioni di dollari. Aave e Avalanche
hanno invece registrato piccoli deflussi rispettivamente di 1,08 milioni e 0,66 milioni.(Foto: © traviswolfe / 123RF)