Estra annuncia piano di investimenti per oltre 500 milioni nelle rinnovabili entro il 2029

(Teleborsa) -rafforza il proprio impegno nel processo di transizione energetica e annuncia un piano di investimenti da circa 502 milioni di euro nel settore delle rinnovabili entro il 2029, a partire daiGli investimenti, spiega una nota, rientrano nel Piano Industriale 2025-2029, approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso giugno, che prevede complessivamente 1,1 miliardi di euro in cinque anni. Le rinnovabili rappresenteranno dunque circa il 50% delle risorse destinate da Estra nel prossimo quadriennio, confermandone il ruolo centrale nella strategia di crescita sostenibile del Gruppo.Un impegno importante, "con l’obiettivo di aumentare i livelli di energia pulita e, attraverso nuove efficienze operative, garantire tariffe più accessibili".Il piano consentirà, infatti, la realizzazione di impianti fotovoltaici con una capacità complessiva di 520 MW/h entro il 2029. La nuova energia prodotta – stimata in oltre 780.000 MWh all’anno a regime – sarà in parte destinata alla vendita diretta attraverso contratti di lungo termine, offrendo a imprese e famiglie l’opportunità di scegliere energia rinnovabile e contribuire concretamente alla decarbonizzazione.Attraverso le risorse stanziate entro la fine del 2025,. Il primo cantiere sarà avviato all’inizio dell’autunno 2025 in provincia di Pesaro, nelle Marche, dove sorgerà un impianto fotovoltaico di tipo tracker con una potenza installata di 4,9 MWp e una produzione annua stimata di 8.600 MWh.Parallelamente, in Toscana verranno realizzati diversi impianti su ex discariche in post gestione, per una potenza complessiva di circa 19,4 MWp e una produzione annua stimata di 31.000 MWh. Si tratterà di strutture a impianto fisso, progettate per garantire la massima stabilità sui terreni di copertura delle discariche.A questi interventi si affiancheranno progetti di valorizzazione degli asset del Gruppo, che permetteranno di sviluppare ulteriori impianti per circa 10 MWp, con una produzione attesa di 17.000 MWh l’anno.Sono inoltre in fase di acquisizione nuovi progetti fotovoltaici in Toscana, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia, sia di tipo agrovoltaico che tradizionale, per oltre 100 MWp, che raggiungeranno lo stato di “ready to build” nel corso del 2026., ha dichiarato: “Con questo importante impegno sulle rinnovabili,. Gli oltre 500 milioni di euro di investimenti, infatti, saranno funzionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia prodotta potrà garantire tariffe più accessibili. Inoltre, parte di essa sarà destinata anche alla vendita diretta attraverso contratti a lungo termine, permettendo a cittadini e imprese dei nostri territori di scegliere energia rinnovabile e partecipare direttamente al cambiamento, fornendo il proprio contributo concreto alla decarbonizzazione.del piano industriale di Estra 2025-2029, ma rimaniamo assolutamente convinti che la transizione, per essere realmente sostenibile, debba essere plurale. Per questo continueremo a lavorare per valorizzare tutti i vettori energetici a disposizione, con l’intento di garantire sicurezza, continuità e sviluppo"., ha aggiunto: “Con questo investimento, operativo fin da subito grazie ai 37 milioni di euro già stanziati entro la fine del 2025 per sostenere i progetti in corso in Toscana e nelle Marche,. Con livelli di produzione di energia pulita stimati in 780.000 MWh ogni anno, potremo essere in grado di favorire nuove efficienze operative e garantire tariffe più accessibili per imprese e famiglie".