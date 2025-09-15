Eventi e scadenze: settimana del 15 settembre 2025

(Teleborsa) -
Lunedì 15/09/2025 Appuntamenti
: Banca d'Italia
- Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario Consiglio dell'Unione europea
- Riunione informale dei ministri della Salute (da lunedì 15/09/2025 a martedì 16/09/2025)
11:00 - Cerimonia di apertura del 10° Corso-concorso Scuola Nazionale Amministrazione
- Montecitorio - Cerimonia solenne di apertura del 10° Corso-concorso di formazione dirigenziale SNA. Saluti del segretario di presidenza, Giovanni Donzelli. Intervengono il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, la Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Paola Severino, e l'Amministratore Delegato di Leonardo, Roberto Cingolani
11:00 - "Le rotte della Regional Air Mobility - Il volo dimostrativo Fano - Roma Urbe"
- Aeroporto Roma Urbe - Conferenza stampa ENAC alla quale interverranno, tra gli altri, Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Alexander D'Orsogna (Direttore Generale ENAC) e Marco Trombetti (Amministratore Unico ENAC Servizi Aeroporti)
18:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra la Nazionale femminile di pallacanestro vincitrice della medaglia di bronzo agli ultimi campionati europei e la Nazionale maschile under 20 vincitrice della medaglia d'oro ai campionati europei
19:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni, incontra António Costa
- Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo António Costa Borsa
: Giappone
- Borsa di Tokyo chiusa per festività Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento Medio-Lungo Aziende
: Circle
- CDA: Preconsuntivo semestrale Neurosoft
- CDA: Relazione semestrale S.S. Lazio
- Risultati di periodo: CdG Bilancio
Martedì 16/09/2025 Appuntamenti
: Consiglio dell'Unione europea
- Riunione informale dei ministri della Salute (da lunedì 15/09/2025 a martedì 16/09/2025) FOMC
- Inizia la riunione di politica monetaria Forum Mobility & Smart City 2025
- Palazzo dell'Informazione, sede del Gruppo Adnkronos, Roma - 4ª edizione dell'evento dedicato alla co-intelligenza urbana e prima tappa della Blue Green Week 2025. Verranno discussi i temi della mobilità sostenibile e delle smart city del futuro. Parteciperanno istituzioni, aziende leader del settore, università e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Interviene, tra gli altri, Giuseppe Busia (Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione) ECO Festival della mobilit sostenibile e delle citt intelligenti
- Roma, Centro Congressi di Piazza di Spagna - L'evento farà il punto sullo stato dell'arte della transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci. Parteciperanno rappresentanti del mondo politico, istituzionale, accademico e imprenditoriale, tra i quali i Ministri Urso e Pichetto Fratin, il Viceministro Infrastrutture e Trasporti, Rixi, il Vice Presidente ALIS, Di Caterina e il Vice Presidente ANCI, Parisi (da martedì 16/09/2025 a mercoledì 17/09/2025) Settimana Europea della mobilità 2025
- Appuntamento annuale con la campagna-evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea. Il tema portante scelto quest'anno è "Mobilità per tutti". Anche in questa edizione, a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale (da martedì 16/09/2025 a lunedì 22/09/2025) UE - 6ª Conferenza di adesione con l'Albania
- La riunione servirà ad aprire i negoziati con l'Albania sul Cluster 4 "Agenda verde e connettività sostenibile", includendo politica dei trasporti, energia, rreti transeuropee e ambiente e cambiamenti climatici UE - Consiglio "Affari generali"
- Il Consiglio avvierà i preparativi per la riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2025,. I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulla programmazione legislativa e terranno una discussione orizzontale sugli sviluppi generali relativi allo Stato di diritto nell'UE
09:30 - "Il dato intelligente come asset strategico di impresa"
- Roma, Villa Blanc - Evento organizzato dalla Luiss Business School in collaborazione con Qoobi per un confronto su come i dati intelligenti (Business Intelligence) si differenziano dalla raccolta di dati statistici, qual è l'orientamento delle imprese e le opportunità che il loro utilizzo rappresenta. Tra gli interventi, Raffaele Oriani, Dean, Luiss Business School e Angelo Bassi, CEO, Qoobi
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Caravelli
- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli
15:00 - Arca Fondi SGR e Itinerari Previdenziali - "Proposte per lo sviluppo dei fondi pensione"
- Palazzo San Macuto, Roma - Convegno "Proposte per lo sviluppo dei fondi pensione: più adesioni nelle micro e piccole imprese e più capitali in economia reale", promosso da Arca Fondi SGR in collaborazione con Itinerari Previdenziali. Interverranno, Claudio Durigon (Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro), Alberto Brambilla (Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali), Ugo Loeser (AD di Arca Fondi SGR), oltre ad altri di membri di spicco del panorama politico e previdenziale italiano Aziende
: Beewize
- CDA: Relazione semestrale Caleffi
- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30.06.2025 Indel B
- CDA: Approvazione della Relazione semestrale al 30 Giugno 2025 Res
- CDA: Relazione semestrale Sanlorenzo
- Appuntamento: Presentazione analisti Websolute
- CDA: Relazione semestrale
Mercoledì 17/09/2025 Appuntamenti
: ECO Festival della mobilit sostenibile e delle citt intelligenti
- Roma, Centro Congressi di Piazza di Spagna - L'evento farà il punto sullo stato dell'arte della transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci. Parteciperanno rappresentanti del mondo politico, istituzionale, accademico e imprenditoriale, tra i quali i Ministri Urso e Pichetto Fratin, il Viceministro Infrastrutture e Trasporti, Rixi, il Vice Presidente ALIS, Di Caterina e il Vice Presidente ANCI, Parisi (da martedì 16/09/2025 a mercoledì 17/09/2025) Settimana Europea della mobilità 2025
- Appuntamento annuale con la campagna-evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea. Il tema portante scelto quest'anno è "Mobilità per tutti". Anche in questa edizione, a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale (da martedì 16/09/2025 a lunedì 22/09/2025) FOMC
- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi Bank of Canada - Annuncio tassi di interesse
- La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione Go International
- Allianz MiCo - Fiera Milano Congressi - 5ª edizione della manifestazione dedicata all'export e all'internazionalizzazione, con oltre 3.000 imprese attese, buyer e aziende estere da paesi come Cina, Turchia, USA, America Latina e Africa interessate ai prodotti Made in Italy. Organizzata da AICE, l'Associazione italiana commercio estero – Confcommercio, con Trade Events. (da mercoledì 17/09/2025 a giovedì 18/09/2025) FOMC
- Conferenza stampa di Jerome Powell EUROFI Financial Forum 2025
- Si svolge a Copenhagen l'evento organizzato da EUROFI improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso (da mercoledì 17/09/2025 a venerdì 19/09/2025)
09:30 - CDP e Confindustria - "Insieme per il futuro delle imprese"
- Campus Luiss, Roma - Evento inaugurale del Roadshow "Insieme per il futuro delle imprese", promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria. Durante l'incontro saranno presentati un nuovo accordo tra le due istituzioni e gli strumenti messi a disposizione per supportare le imprese. L'evento prevede discussioni con i vertici di CDP e Confindustria e la firma dell'accordo. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di Luiss, Unindustria e Confindustria e gli AD di CDP e Simest
09:30 - BCE - Christine Lagarde
- Intervento di apertura di Christine Lagarde alla 10ª ECB Annual Research Conference (Conferenza Annuale di Ricerca della Banca Centrale Europea), organizzata congiuntamente con la Hoover Institution di Stanford su "The Next Financial Crisis?" a Francoforte
10:00 - ART - Relazione annuale 2025
- Camera dei Deputati - Conferenza Stampa sulla Relazione annuale 2025 al Parlamento, dell'Autorità di regolazione dei trasporti con il Presidente e i Componenti del Consiglio
10:00 - Forum Acadi 2025
- Roma, sede Confcommercio - Forum organizzato da Acadi e Confcommercio "La tutela effettiva della salute per il futuro del gioco pubblico". Nel corso dell'evento sarà presentato il nuovo Bilancio di Sostenibilità di Comparto. Interverranno i massimi rappresentanti istituzionali per fare il punto sulla riforma del comparto del gioco pubblico
10:00 - ABI - Comitato Esecutivo
- Milano - Al Comitato Esecutivo di ABI partecipa Piero Cipollone, Componente del Comitato Esecutivo Banca Centrale Europea
10:30 - 70° anniversario del sito Alstom di Sesto San Giovanni
- Stabilimento di Via Fosse Ardeatine 120 - Evento di celebrazione del 70° anniversario del sito Alstom di Sesto San Giovanni. Interverranno rappresentanti istituzionali e il management di Alstom, che ripercorreranno i 70 anni della storia industriale dello stabilimento. Verrà presentato il piano di attività e investimenti di Alstom per il Business Services e illustrati i progetti nazionali e internazionali
15:30 - Conferenza stampa Macfrut 2026
- Romano Palace Hotel, Catania - Presentazione della 43ª edizione di Macfrut, Fiera della filiera internazionale dell'ortofrutta (Rimini Expo Centre, 21-23 aprile 2026). Interverranno, tra gli altri, il ministro Francesco Lollobrigida, Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE) e Renzo Piraccini (Presidente Macfrut)
16:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio
- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, saranno ad Albacina (Fabriano, AN), per la cerimonia commemorativa del centenario della nascita di Francesco Merloni Aziende
: E.P.H.
- Assemblea: Bilancio Gas Plus
- CDA: Relazione semestrale General Mills
- Risultati di periodo OVS
- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria Semestrale al 31 luglio 2025 Zucchi
- Assemblea: Bilancio
Giovedì 18/09/2025 Appuntamenti
: Settimana Europea della mobilità 2025
- Appuntamento annuale con la campagna-evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea. Il tema portante scelto quest'anno è "Mobilità per tutti". Anche in questa edizione, a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale (da martedì 16/09/2025 a lunedì 22/09/2025) Go International
- Allianz MiCo - Fiera Milano Congressi - 5ª edizione della manifestazione dedicata all'export e all'internazionalizzazione, con oltre 3.000 imprese attese, buyer e aziende estere da paesi come Cina, Turchia, USA, America Latina e Africa interessate ai prodotti Made in Italy. Organizzata da AICE, l'Associazione italiana commercio estero – Confcommercio, con Trade Events. (da mercoledì 17/09/2025 a giovedì 18/09/2025) EUROFI Financial Forum 2025
- Si svolge a Copenhagen l'evento organizzato da EUROFI improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso (da mercoledì 17/09/2025 a venerdì 19/09/2025) InsolvenzFest 2025
- Bologna, Palazzo d’Accursio - 14ª edizione di "InsolvenzFest. Dialoghi pubblici per capire crisi, debiti e diritti", promosso da OCI – Osservatorio sulle Crisi d'Impresa. Il focus di quest'anno sarà il tema "Debiti e debiti" (da giovedì 18/09/2025 a domenica 21/09/2025) BOJ
- Inizia la riunione di politica monetaria Conferenza sull'economia del sistema dei pagamenti
- Roma, sede Banca d'Italia - La Banca d'Italia e il Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) organizzano la quattordicesima edizione della conferenza "Economics of Payments". L'evento, che verrà introdotto dalla Vice Direttrice generale della Banca d'Italia, Chiara Scotti (da giovedì 18/09/2025 a venerdì 19/09/2025) Banca d'Italia
- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero UE - Consiglio "Ambiente"
- I ministri discuteranno l'emendamento alla legge europea sul clima, che stabilisce un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni nette proposto per il 2040. Nella stessa riunione, i ministri dell'ambiente discuteranno un aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale (NDC) dell'UE per il 2035, da presentare all'UNFCCC prima della COP30
09:00 - Le nuove competenze nell’ecosistema insurtech e fintech italiano: un nuovo paradigma da indirizzare
- Camera dei Deputati e Palazzo Ripetta, Roma - Evento organizzato da Italian Insurtech Association (IIA), in due sessioni, mattutina e pomeridiana, dedicato alle competenze digitali come leva strategica per il futuro di insurtech e fintech in Italia. Parteciperanno istituzioni, aziende e associazioni di rilievo, tra cui IVASS, ICE SDA Bocconi, Assofintech e il Politecnico di Milano
11:00 - Istat
- Prezzi delle abitazioni - II Trimestre 2025
11:00 - Convegno inaugurale 65ª Edizione del Salone Nautico
- Genova, Porto Antico - Convegno inaugurale della 65ª Edizione del Salone Nautico "Sviluppo, lavoro e innovazione per la crescita del paese", organizzato da Confindustria Nautica. Partecipa il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini
11:15 - AIFI-PwC - "Il mercato italiano del private equity e venture capital"
- Conferenza stampa online di AIFI e PwC sul mercato italiano del private equity e venture capital nel I semestre 2025. Interverranno, Innocenzo Cipolletta (Presidente AIFI),Anna Gervasoni (Direttore Generale AIFI) e Francesco Giordano (Partner PwC)
13:00 - BOE
- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
16:00 - Logista - "Distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo - Stato ed evoluzione del settore"
- Chiostro del Bramante, Roma - Presentazione del Rapporto annuale di Logista sulla Distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo, realizzato in collaborazione con Fondazione Tor Vergata. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Foti, il Sottosegretario MEF, Freni, il CEO di Logista Italia, Crisci, il Presidente e AD di Philip Morris Italia, Frega, il Presidente della Federazione Italiana Tabaccai, Antonelli e l'AD di Manifatture Sigaro Toscano, Mariotti Aziende
: Ala
- CDA: Relazione semestrale FedEx
- Risultati di periodo KME Group
- CDA: Relazione semestrale Lennar Corporation
- Risultati di periodo Mediobanca
- CDA: Bilancio Sanlorenzo
- Appuntamento: Presentazione analisti
Venerdì 19/09/2025 Appuntamenti
: Settimana Europea della mobilità 2025
- Appuntamento annuale con la campagna-evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea. Il tema portante scelto quest'anno è "Mobilità per tutti". Anche in questa edizione, a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale (da martedì 16/09/2025 a lunedì 22/09/2025) EUROFI Financial Forum 2025
- Si svolge a Copenhagen l'evento organizzato da EUROFI improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso (da mercoledì 17/09/2025 a venerdì 19/09/2025) InsolvenzFest 2025
- Bologna, Palazzo d’Accursio - 14ª edizione di "InsolvenzFest. Dialoghi pubblici per capire crisi, debiti e diritti", promosso da OCI – Osservatorio sulle Crisi d'Impresa. Il focus di quest'anno sarà il tema "Debiti e debiti" (da giovedì 18/09/2025 a domenica 21/09/2025) Conferenza sull'economia del sistema dei pagamenti
- Roma, sede Banca d'Italia - La Banca d'Italia e il Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) organizzano la quattordicesima edizione della conferenza "Economics of Payments". L'evento, che verrà introdotto dalla Vice Direttrice generale della Banca d'Italia, Chiara Scotti (da giovedì 18/09/2025 a venerdì 19/09/2025) UE - Eurogruppo
- Copenhagen - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipano Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE Rating sovrano
- Francia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito 33° Forum Scenari " A new Era"
- Excelsior Palace Hotel, Rapallo - 33ª edizione del Forum di Scenari Immobiliari, l'evento di riferimento per il real estate italiano. L'edizione 2025 avrà come tema guida "A new Era - Una nuova Era" (da venerdì 19/09/2025 a sabato 20/09/2025) Rating sovrano
- Italia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito BOJ
- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi UE - ECOFIN
- Copenhagen - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Claudia Buch (Presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea) e Piero Cipollone, (membro del Comitato esecutivo della BCE) (da venerdì 19/09/2025 a sabato 20/09/2025)
08:00 - Economia - Gran Bretagna
- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna
11:30 - Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Presentazione nuovi spazi di AREA X
- Area X, Via San Francesco D’Assisi, Torino - Conferenza stampa Intesa Sanpaolo Assicurazioni per presentare nuovi spazi di AREA X e il suo ruolo nella diffusione della cultura assicurativa. Intervengono, Virginia Borla (AD e DG Intesa Sanpaolo Assicurazioni), Massimiliano Dalla Via(AD e DG Intesa Sanpaolo Protezione) e Antonella Chiricosta (Partner KPMG Advisory - Risk & Regulatory Advisory)
12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra una delegazione delle Associazioni ANRP, ANEI e ANED in occasione della 1ª Giornata degli Internati Militari nei campi di concentramento tedeschi Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BTP Short - BTP€i Aziende
: Clabo
- CDA: Relazione semestrale Triboo
- Assemblea: Bilancio Xenia Hotellerie Solution
- CDA: Relazione semestrale Yakkyo
- CDA: Relazione semestrale
Sabato 20/09/2025 Appuntamenti
: Settimana Europea della mobilità 2025
- Appuntamento annuale con la campagna-evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea. Il tema portante scelto quest'anno è "Mobilità per tutti". Anche in questa edizione, a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale (da martedì 16/09/2025 a lunedì 22/09/2025) InsolvenzFest 2025
- Bologna, Palazzo d’Accursio - 14ª edizione di "InsolvenzFest. Dialoghi pubblici per capire crisi, debiti e diritti", promosso da OCI – Osservatorio sulle Crisi d'Impresa. Il focus di quest'anno sarà il tema "Debiti e debiti" (da giovedì 18/09/2025 a domenica 21/09/2025) UE - ECOFIN
- Copenhagen - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Claudia Buch (Presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea) e Piero Cipollone, (membro del Comitato esecutivo della BCE) (da venerdì 19/09/2025 a sabato 20/09/2025) 33° Forum Scenari " A new Era"
- Excelsior Palace Hotel, Rapallo - 33ª edizione del Forum di Scenari Immobiliari, l'evento di riferimento per il real estate italiano. L'edizione 2025 avrà come tema guida "A new Era - Una nuova Era" (da venerdì 19/09/2025 a sabato 20/09/2025) Aziende
: Misitano & Stracuzzi
- CDA: Relazione semestrale(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))