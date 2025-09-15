Eventi e scadenze: settimana del 15 settembre 2025

Lunedì 15/09/2025

Circle

Neurosoft

S.S. Lazio

Martedì 16/09/2025

Beewize

Caleffi

Indel B

Res

Sanlorenzo

Websolute

Mercoledì 17/09/2025

E.P.H.

Gas Plus

General Mills

OVS

Zucchi

Giovedì 18/09/2025

Ala

FedEx

KME Group

Lennar Corporation

Mediobanca

Sanlorenzo

Venerdì 19/09/2025

Clabo

Triboo

Xenia Hotellerie Solution

Yakkyo

Sabato 20/09/2025

Misitano & Stracuzzi

(Teleborsa) -- Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario- Riunione informale dei ministri della Salute11:00 -- Montecitorio - Cerimonia solenne di apertura del 10° Corso-concorso di formazione dirigenziale SNA. Saluti del segretario di presidenza, Giovanni Donzelli. Intervengono il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, la Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Paola Severino, e l'Amministratore Delegato di Leonardo, Roberto Cingolani11:00 -- Aeroporto Roma Urbe - Conferenza stampa ENAC alla quale interverranno, tra gli altri, Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Alexander D'Orsogna (Direttore Generale ENAC) e Marco Trombetti (Amministratore Unico ENAC Servizi Aeroporti)18:00 -- Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra la Nazionale femminile di pallacanestro vincitrice della medaglia di bronzo agli ultimi campionati europei e la Nazionale maschile under 20 vincitrice della medaglia d'oro ai campionati europei19:00 -- Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo António Costa- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Regolamento Medio-Lungo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo: CdG Bilancio- Riunione informale dei ministri della Salute- Inizia la riunione di politica monetaria- Palazzo dell'Informazione, sede del Gruppo Adnkronos, Roma - 4ª edizione dell'evento dedicato alla co-intelligenza urbana e prima tappa della Blue Green Week 2025. Verranno discussi i temi della mobilità sostenibile e delle smart city del futuro. Parteciperanno istituzioni, aziende leader del settore, università e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Interviene, tra gli altri, Giuseppe Busia (Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione)- Roma, Centro Congressi di Piazza di Spagna - L'evento farà il punto sullo stato dell'arte della transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci. Parteciperanno rappresentanti del mondo politico, istituzionale, accademico e imprenditoriale, tra i quali i Ministri Urso e Pichetto Fratin, il Viceministro Infrastrutture e Trasporti, Rixi, il Vice Presidente ALIS, Di Caterina e il Vice Presidente ANCI, Parisi- Appuntamento annuale con la campagna-evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea. Il tema portante scelto quest'anno è "Mobilità per tutti". Anche in questa edizione, a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale- La riunione servirà ad aprire i negoziati con l'Albania sul Cluster 4 "Agenda verde e connettività sostenibile", includendo politica dei trasporti, energia, rreti transeuropee e ambiente e cambiamenti climatici- Il Consiglio avvierà i preparativi per la riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2025,. I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulla programmazione legislativa e terranno una discussione orizzontale sugli sviluppi generali relativi allo Stato di diritto nell'UE09:30 -- Roma, Villa Blanc - Evento organizzato dalla Luiss Business School in collaborazione con Qoobi per un confronto su come i dati intelligenti (Business Intelligence) si differenziano dalla raccolta di dati statistici, qual è l'orientamento delle imprese e le opportunità che il loro utilizzo rappresenta. Tra gli interventi, Raffaele Oriani, Dean, Luiss Business School e Angelo Bassi, CEO, Qoobi14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli15:00 -- Palazzo San Macuto, Roma - Convegno "Proposte per lo sviluppo dei fondi pensione: più adesioni nelle micro e piccole imprese e più capitali in economia reale", promosso da Arca Fondi SGR in collaborazione con Itinerari Previdenziali. CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30.06.2025- CDA: Approvazione della Relazione semestrale al 30 Giugno 2025- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- Roma, Centro Congressi di Piazza di Spagna - L'evento farà il punto sullo stato dell'arte della transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci. Parteciperanno rappresentanti del mondo politico, istituzionale, accademico e imprenditoriale, tra i quali i Ministri Urso e Pichetto Fratin, il Viceministro Infrastrutture e Trasporti, Rixi, il Vice Presidente ALIS, Di Caterina e il Vice Presidente ANCI, Parisi Parteciperanno rappresentanti del mondo politico, istituzionale, accademico e imprenditoriale, tra i quali i Ministri Urso e Pichetto Fratin, il Viceministro Infrastrutture e Trasporti, Rixi, il Vice Presidente ALIS, Di Caterina e il Vice Presidente ANCI, Parisi- Appuntamento annuale con la campagna-evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea. Il tema portante scelto quest'anno è "Mobilità per tutti". Anche in questa edizione, a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione- Allianz MiCo - Fiera Milano Congressi - 5ª edizione della manifestazione dedicata all'export e all'internazionalizzazione, con oltre 3.000 imprese attese, buyer e aziende estere da paesi come Cina, Turchia, USA, America Latina e Africa interessate ai prodotti Made in Italy. Organizzata da AICE, l'Associazione italiana commercio estero – Confcommercio, con Trade Events.- Conferenza stampa di Jerome Powell- Si svolge a Copenhagen l'evento organizzato da EUROFI improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso09:30 -- Campus Luiss, Roma - Evento inaugurale del Roadshow "Insieme per il futuro delle imprese", promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria. Durante l'incontro saranno presentati un nuovo accordo tra le due istituzioni e gli strumenti messi a disposizione per supportare le imprese. L'evento prevede discussioni con i vertici di CDP e Confindustria e la firma dell'accordo. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di Luiss, Unindustria e Confindustria e gli AD di CDP e Simest09:30 -- Intervento di apertura di Christine Lagarde alla 10ª ECB Annual Research Conference (Conferenza Annuale di Ricerca della Banca Centrale Europea), organizzata congiuntamente con la Hoover Institution di Stanford su "The Next Financial Crisis?" a Francoforte10:00 -- Camera dei Deputati - Conferenza Stampa sulla Relazione annuale 2025 al Parlamento, dell'Autorità di regolazione dei trasporti con il Presidente e i Componenti del Consiglio10:00 -- Roma, sede Confcommercio - Forum organizzato da Acadi e Confcommercio "La tutela effettiva della salute per il futuro del gioco pubblico". Nel corso dell'evento sarà presentato il nuovo Bilancio di Sostenibilità di Comparto. Interverranno i massimi rappresentanti istituzionali per fare il punto sulla riforma del comparto del gioco pubblico10:00 -- Milano - Al Comitato Esecutivo di ABI partecipa Piero Cipollone, Componente del Comitato Esecutivo Banca Centrale Europea10:30 -- Stabilimento di Via Fosse Ardeatine 120 - Evento di celebrazione del 70° anniversario del sito Alstom di Sesto San Giovanni. Interverranno rappresentanti istituzionali e il management di Alstom, che ripercorreranno i 70 anni della storia industriale dello stabilimento. Verrà presentato il piano di attività e investimenti di Alstom per il Business Services e illustrati i progetti nazionali e internazionali15:30 -- Romano Palace Hotel, Catania - Presentazione della 43ª edizione di Macfrut, Fiera della filiera internazionale dell'ortofrutta (Rimini Expo Centre, 21-23 aprile 2026). Interverranno, tra gli altri, il ministro Francesco Lollobrigida, Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE) e Renzo Piraccini (Presidente Macfrut)16:00 -- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, saranno ad Albacina (Fabriano, AN), per la cerimonia commemorativa del centenario della nascita di Francesco Merloni- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria Semestrale al 31 luglio 2025- Assemblea: Bilancio Anche in questa edizione, a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale- Allianz MiCo - Fiera Milano Congressi - 5ª edizione della manifestazione dedicata all'export e all'internazionalizzazione, con oltre 3.000 imprese attese, buyer e aziende estere da paesi come Cina, Turchia, USA, America Latina e Africa interessate ai prodotti Made in Italy. Organizzata da AICE, l'Associazione italiana commercio estero – Confcommercio, con Trade Events.- Si svolge a Copenhagen l'evento organizzato da EUROFI improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso- Bologna, Palazzo d’Accursio - 14ª edizione di "InsolvenzFest. Dialoghi pubblici per capire crisi, debiti e diritti", promosso da OCI – Osservatorio sulle Crisi d'Impresa. Il focus di quest'anno sarà il tema "Debiti e debiti"- Inizia la riunione di politica monetaria- Roma, sede Banca d'Italia - La Banca d'Italia e il Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) organizzano la quattordicesima edizione della conferenza "Economics of Payments". L'evento, che verrà introdotto dalla Vice Direttrice generale della Banca d'Italia, Chiara Scotti- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- I ministri discuteranno l'emendamento alla legge europea sul clima, che stabilisce un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni nette proposto per il 2040. Nella stessa riunione, i ministri dell'ambiente discuteranno un aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale (NDC) dell'UE per il 2035, da presentare all'UNFCCC prima della COP3009:00 -- Camera dei Deputati e Palazzo Ripetta, Roma - Evento organizzato da Italian Insurtech Association (IIA), in due sessioni, mattutina e pomeridiana, dedicato alle competenze digitali come leva strategica per il futuro di insurtech e fintech in Italia. Parteciperanno istituzioni, aziende e associazioni di rilievo, tra cui IVASS, ICE SDA Bocconi, Assofintech e il Politecnico di Milano11:00 -- Prezzi delle abitazioni - II Trimestre 202511:00 -- Genova, Porto Antico - Convegno inaugurale della 65ª Edizione del Salone Nautico "Sviluppo, lavoro e innovazione per la crescita del paese", organizzato da Confindustria Nautica. Partecipa il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini11:15 -- Conferenza stampa online di AIFI e PwC sul mercato italiano del private equity e venture capital nel I semestre 2025. Interverranno, Innocenzo Cipolletta (Presidente AIFI),Anna Gervasoni (Direttore Generale AIFI) e Francesco Giordano (Partner PwC)13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali16:00 -- Chiostro del Bramante, Roma - Presentazione del Rapporto annuale di Logista sulla Distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo, realizzato in collaborazione con Fondazione Tor Vergata. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Foti, il Sottosegretario MEF, Freni, il CEO di Logista Italia, Crisci, il Presidente e AD di Philip Morris Italia, Frega, il Presidente della Federazione Italiana Tabaccai, Antonelli e l'AD di Manifatture Sigaro Toscano, Mariotti- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti Anche in questa edizione, a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale- Si svolge a Copenhagen l'evento organizzato da EUROFI improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso- Bologna, Palazzo d’Accursio - 14ª edizione di "InsolvenzFest. Dialoghi pubblici per capire crisi, debiti e diritti", promosso da OCI – Osservatorio sulle Crisi d'Impresa. Il focus di quest'anno sarà il tema "Debiti e debiti"- Roma, sede Banca d'Italia - La Banca d'Italia e il Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) organizzano la quattordicesima edizione della conferenza "Economics of Payments". L'evento, che verrà introdotto dalla Vice Direttrice generale della Banca d'Italia, Chiara Scotti- Copenhagen - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipano Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE- Francia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Excelsior Palace Hotel, Rapallo - 33ª edizione del Forum di Scenari Immobiliari, l'evento di riferimento per il real estate italiano. L'edizione 2025 avrà come tema guida "A new Era - Una nuova Era"- Italia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Copenhagen - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Claudia Buch (Presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea) e Piero Cipollone, (membro del Comitato esecutivo della BCE)08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna11:30 -- Area X, Via San Francesco D’Assisi, Torino - Conferenza stampa Intesa Sanpaolo Assicurazioni per presentare nuovi spazi di AREA X e il suo ruolo nella diffusione della cultura assicurativa. Intervengono, Virginia Borla (AD e DG Intesa Sanpaolo Assicurazioni), Massimiliano Dalla Via(AD e DG Intesa Sanpaolo Protezione) e Antonella Chiricosta (Partner KPMG Advisory - Risk & Regulatory Advisory)12:00 -- Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra una delegazione delle Associazioni ANRP, ANEI e ANED in occasione della 1ª Giornata degli Internati Militari nei campi di concentramento tedeschi- Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale Dialoghi pubblici per capire crisi, debiti e diritti", promosso da OCI – Osservatorio sulle Crisi d'Impresa. Il focus di quest'anno sarà il tema "Debiti e debiti"- Copenhagen - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Claudia Buch (Presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea) e Piero Cipollone, (membro del Comitato esecutivo della BCE)- Excelsior Palace Hotel, Rapallo - 33ª edizione del Forum di Scenari Immobiliari, l'evento di riferimento per il real estate italiano. L'edizione 2025 avrà come tema guida "A new Era - Una nuova Era"- CDA: Relazione semestrale