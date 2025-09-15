Ferrari acquista azioni proprie su EXM e NYSE per oltre 26,79 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari
ha comunicato di avere acquistato
su Euronext Milan (EXM
) e sul New York Stock Exchange (NYSE
), dall'8 al 12 settembre 2025, un totale di 65.675 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 407,9477 euro, per un controvalore
pari a 26.791.962,78 euro
.
Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche
del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.
Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 12 settembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:
• 60.408.471,24 euro per n. 146.970 azioni ordinarie acquistate sul EXM
• 20.459.185,55 USD per n. 42.456 azioni ordinarie acquistate sul NYSE
Al 12 settembre 2025 Ferrari deteneva 15.895.401 azioni proprie ordinarie pari all'8,78% del capitale sociale.
Dall'1 luglio 2022 al 12 settembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.200.446 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.720.485.079,13 euro.
A Milano, intanto, il Cavallino rampante di Maranello
presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 407,2 euro.