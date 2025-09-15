Ferrari acquista azioni proprie su EXM e NYSE per oltre 26,79 milioni di euro

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan () e sul New York Stock Exchange (), dall'8 al 12 settembre 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 407,9477 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, qualedel programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 12 settembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:• 60.408.471,24 euro per n. 146.970 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 20.459.185,55 USD per n. 42.456 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 12 settembre 2025 Ferrari deteneva 15.895.401 azioni proprie ordinarie pari all'8,78% del capitale sociale.Dall'1 luglio 2022 al 12 settembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.200.446 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.720.485.079,13 euro.A Milano, intanto, ilpresenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 407,2 euro.