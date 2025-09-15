Francia, Generali Asset Management: spread in area 75-80 punti base per tutto settembre.

(Teleborsa) - "Venerdì 12 settembre l'agenzia di rating FITCH ha declassato di un notch il merito creditizio della Francia da AA- ad A+, portando i titoli di stato a perdere la doppia A raggiungendo un livello mai registrato prima. Le ragioni principali risiedono nell'elevato debito e nella frammentazione politica che ostacola il consolidamento fiscale. Il calendario segna altre due date cruciali: il 24 ottobre Moody's, e il 28 novembre Standard & Poor's, che a maggio aveva confermato l'AA-. Guardando al mercato dei tassi, lo spread decennale tra il titolo di stato francese e quello tedesco prezza in area 80 punti base già dalla seconda metà di agosto, incorporando quindi questo evento negativo". È quanto afferma"Ora il mercato attende di capire se Sébastien Lecornu, appena nominato premier, avrà la forza di far approvare la legge di Bilancio e con quali misure di riduzione del debito. La Finanziaria presentata da Bayrou a luglio, caratterizzata da tagli record pari a 44 miliardi, – prosegue– sarà ritoccata ma probabilmente non stravolta e dovrà essere presentata in parlamento nella prima metà di ottobre. L'evoluzione dello spread dipenderà dall'approvazione della legge di bilancio e quindi dall'equilibrio politico francese. Per il momento non ci aspettiamo ulteriori allargamenti, ma la situazione va attentamente monitorata di settimana in settimana. Probabilmente lo spread rimarrà in area 75-80 punti base per tutto il mese di settembre e fino a nuovi aggiornamenti, visto la criticità della situazione francese.Questo downgrade ed un ulteriore allargamento dello spread potrebbero invece penalizzare le banche francesi e la loro stabilità".Infine – conclude– "va evidenziato che il decennale francese e il decennale italiano stanno prezzando attualmente lo stesso livello di tasso (3.48%), ancorché le valutazioni delle agenzie internazionali di rating fino ad oggi danno un quadro economico, finanziario e fiscale più stabile per lo stato italiano rispetto a quello francese, in particolare guardando al controllo della dinamica del debito. Lo spread BTp/Bund rimane invece ancorato ai minimi dal 2009".