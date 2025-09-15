Milano 15:02
43.025 +1,08%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:02
9.283 0,00%
Francoforte 15:02
23.752 +0,23%

Italia, Bilancia commerciale globale in luglio

Italia, Bilancia commerciale globale in luglio pari a 7,91 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 5,38 Mld Euro (la previsione era 5,5 Mld Euro).

