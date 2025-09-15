Milano 16:02
L'autorità di regolamentazione dei mercati indiani approva l'IPO della fintech Pine Labs

L'IPO potrebbe valere 1 miliardo di dollari

Finanza, Fintech, IPO
(Teleborsa) - L'autorità di regolamentazione dei mercati indiani, SEBI, ha approvato l'offerta pubblica iniziale (IPO) della società fintech Pine Labs.

L'IPO potrebbe valere 1 miliardo di dollari e la società, che compete con Paytm e PhonePe di Walmart, punta a una valutazione fino a 6 miliardi di dollari, secondo quanto riportato recentemente da Reuters.

Pine Labs offre soluzioni di pagamento complete, come i terminali POS, ai commercianti per i pagamenti con carta.

Utilizzerà i proventi dell'IPO per investire in unità all'estero, sviluppare tecnologia e ridurre il debito.
