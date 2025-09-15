L'autorità di regolamentazione dei mercati indiani approva l'IPO della fintech Pine Labs

(Teleborsa) - L'autorità di regolamentazione dei mercati indiani, SEBI, ha approvato l'offerta pubblica iniziale (IPO) della società fintech Pine Labs
.
L'IPO potrebbe valere 1 miliardo di dollari
e la società, che compete con Paytm e PhonePe di Walmart
, punta a una valutazione fino a 6 miliardi di dollari, secondo quanto riportato recentemente da Reuters.
Pine Labs offre soluzioni di pagamento complete, come i terminali POS, ai commercianti per i pagamenti con carta.
Utilizzerà i proventi dell'IPO per investire in unità all'estero
, sviluppare tecnologia
e ridurre il debito
.