ISCC Fintech perfeziona la cessione di un portafoglio NPL da 2 milioni di euro

(Teleborsa) - ISCC Fintech , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nell'acquisto e gestione di portafogli di crediti non performing, ha perfezionato la cessione di un portafoglio NPL composto da crediti consolidati in decreti ingiuntivi già emessi, notificati e non opposti, per un valore nominale complessivo di circa 2 milioni di euro. La vendita è avvenuta a un prezzo superiore al valore di carico. L'operazione, strutturata attraverso la piattaforma MyNpl.it in qualità di advisor finanziario, era stata annunciata il 2 marzo scorso.



Gianluca De Carlo, Amministratore Delegato di ISCC Fintech, ha commentato: "Il perfezionamento del contratto di cessione segna un ulteriore passo nel percorso della Società, in continuità con il piano strategico avviato. L'operazione consolida quanto già realizzato e conferma la coerenza e la solidità delle scelte intraprese, ponendo basi concrete per le prossime fasi di sviluppo".

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