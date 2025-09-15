Milano
15:03
43.031
+1,09%
Nasdaq
12-set
24.092
0,00%
Dow Jones
12-set
45.834
-0,59%
Londra
15:03
9.283
0,00%
Francoforte
15:03
23.752
+0,23%
Lunedì 15 Settembre 2025, ore 15.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: BT Group scende verso 1,939 sterline
Londra: BT Group scende verso 1,939 sterline
Migliori e peggiori
,
In breve
15 settembre 2025 - 09.50
Ribasso scomposto per il
gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni
, che esibisce una perdita secca del 4,42% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,939 Franchi svizzeri alle 15:41
Londra: vendite diffuse su BT Group
Londra: andamento negativo per Frasers Group
Londra: in calo Ocado Group
Titoli e Indici
Bt Group
-2,80%
Altre notizie
Londra: performance negativa per Admiral Group
Londra: andamento negativo per Legal & General Group
Londra: performance negativa per Compass Group
Londra: giornata depressa per Land Securities Group
Londra: rosso per Compass Group
Londra: rosso per Auto Trader Group
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto