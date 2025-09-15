Milano 17:35
Lottomatica, ottenuto il massimo punteggio “AAA” nella valutazione ESG rilasciata da MSCI

Finanza, Sostenibilità
(Teleborsa) - Lottomatica ha ottenuto il massimo punteggio “AAA” nella valutazione ESG rilasciata da MSCI – Morgan Stanley Capital International. Un risultato che colloca il Gruppo nella categoria Leader, riconoscendo il valore di una strategia capace di coniugare performance economiche, responsabilità sociale e tutela dell’ambiente.

Alla base di questo traguardo vi è l’integrazione dei principi ESG nel modello di business di Lottomatica, con azioni concrete come la rigenerazione tecnologica e i progetti di economia circolare. Il rating MSCI si aggiunge ad altri riconoscimenti, tra cui Sustainalytics, CDP e certificazioni ISO, confermando la solidità del percorso di sostenibilità del Gruppo.
