Mediobanca, FinPriv avvia collocamento del suo 1,76% del capitale

(Teleborsa) - FinPriv, società che faceva parte dell'accordo di consultazione tra i soci Mediobanca sciolto la settimana scorsa, ha avviato il collocamento delle sue azioni di Piazzetta Cuccia. Attraverso Morgan Stanley sono state messe in vendita fino a un massimo di 14,3 milioni di azioni, pari a circa l'1,76% del capitale di Mediobanca.

La finanziaria Fin.Priv è partecipata da Generali, Italmobiliare, Pirelli, Stellantis, Telecom e Unipol.

L'accordo di consultazione tra i soci Mediobanca è stato sciolto dopo il successo dell'OPAS di Banca Monte dei Paschi di Siena.
