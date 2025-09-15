Mediobanca, FinPriv avvia collocamento del suo 1,76% del capitale

(Teleborsa) - FinPriv
, società che faceva parte dell'accordo di consultazione tra i soci Mediobanca
sciolto la settimana scorsa, ha avviato il collocamento delle sue azioni
di Piazzetta Cuccia. Attraverso Morgan Stanley
sono state messe in vendita fino a un massimo di 14,3 milioni di azioni, pari a circa l'1,76% del capitale di Mediobanca.
La finanziaria Fin.Priv è partecipata
da Generali
, Italmobiliare
, Pirelli
, Stellantis
, Telecom
e Unipol
.
L'accordo di consultazione tra i soci Mediobanca è stato sciolto dopo il successo dell'OPAS
di Banca Monte dei Paschi di Siena
.