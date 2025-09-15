Milano 17:35
43.054 +1,14%
Nasdaq 19:28
24.240 +0,61%
Dow Jones 19:28
45.807 -0,06%
Londra 17:35
9.277 -0,07%
Francoforte 17:35
23.749 +0,21%

Microelettronica, Urso: “Basta burocrazia, ora industria e innovazione”

Economia
Microelettronica, Urso: “Basta burocrazia, ora industria e innovazione”
(Teleborsa) - "Le difficoltà in cui versa il settore della microelettronica in Europa sono note a tutti. L'andamento instabile del mercato dei semiconduttori, condizionato dalla scarsità di materie prime critiche, dalle tensioni nei rapporti transatlantici e dalle strategie della Cina, sta rallentando i grandi progetti industriali nel continente. Il Chips Act 2.0 deve essere l'occasione per l'Europa di passare dalle parole ai fatti, con una strategia concreta basata su velocità, semplificazione e visione industriale". Lo ha dichiarato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, durante il tavolo STMicroelectronics in corso al Mimit.

"Insieme con gli altri Paesi della Semicon Coalition - ha detto - abbiamo chiesto alla commissione Ue un piano ambizioso per rafforzare l'intera filiera dei semiconduttori: dai materiali alla progettazione, fino alla produzione. Servono risorse adeguate, procedure rapide e sostegno a start-up, scale-up e linee pilota. Solo così potremo raggiungere l'obiettivo del 20% di produzione globale entro il 2030 e garantire la sovranità tecnologica in settori strategici come intelligenza artificiale, fotonica e tecnologie quantistiche. Il tempo della burocrazia è finito. Ora servono industria e innovazione, subito", conclude Urso.
Condividi
```