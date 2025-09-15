Microelettronica, Urso: “Basta burocrazia, ora industria e innovazione”

(Teleborsa) - "Le difficoltà in cui versa il settore della microelettronica in Europa sono note a tutti
. L'andamento instabile del mercato dei semiconduttori, condizionato dalla scarsità di materie prime critiche, dalle tensioni nei rapporti transatlantici e dalle strategie della Cina, sta rallentando i grandi progetti industriali nel continente. Il Chips Act 2.0
deve essere l'occasione per l'Europa di passare dalle parole ai fatti,
con una strategia concreta basata su velocità, semplificazione e visione industriale". Lo ha dichiarato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso
, durante il tavolo STMicroelectronics in corso al Mimit.
"Insieme con gli altri Paesi della Semicon Coalition
- ha detto - abbiamo chiesto alla commissione Ue un piano ambizioso per rafforzare l'intera filiera dei semiconduttori
: dai materiali alla progettazione, fino alla produzione. Servono risorse adeguate, procedure rapide e sostegno a start-up, scale-up e linee pilota. Solo così potremo raggiungere l'obiettivo del 20% di produzione globale entro il 2030
e garantire la sovranità tecnologica in settori strategici come intelligenza artificiale, fotonica e tecnologie quantistiche. Il tempo della burocrazia è finito
. Ora servono industria e innovazione, subito", conclude Urso.