Milano 15:08
43.036 +1,10%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:08
9.285 +0,01%
Francoforte 15:07
23.748 +0,21%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso creditizio, che tratta in utile del 2,25% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intesa Sanpaolo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa rispetto all'indice.


Tecnicamente, Intesa Sanpaolo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,629 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,534. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,724.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
