Piazza Affari: brillante l'andamento di Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso creditizio
, che tratta in utile del 2,25% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intesa Sanpaolo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Intesa Sanpaolo
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,629 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,534. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,724.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)