Pop Sondrio: Andrea Casini nominato presidente, Elvio Sonnino consigliere delegato

(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Sondrio, ha deliberato di nominare Andrea Casini quale Presidente, Giuseppe Recchi quale Vice Presidente ed Elvio Sonnino quale Consigliere delegato.

Il CdA ha deliberato di non costituire il Comitato esecutivo e di non prevedere il ruolo di Direttore Generale.

Di conseguenza di quanto precede, ha deliberato di risolvere, a far data da oggi, il rapporto di lavoro dirigenziale con Mario Alberto Pedranzini, riconoscendo a quest’ultimo l’indennità sostitutiva del preavviso, oltre ai ratei di mensilità aggiuntive e al TFR accantonato dalla Banca. Non sono invece previste indennità in relazione alla cessazione del medesimo Mario Alberto Pedranzini dalla precedente carica di Consigliere delegato.
