Pop Sondrio: Andrea Casini nominato presidente, Elvio Sonnino consigliere delegato

(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione
di Banca Popolare di Sondrio
, ha deliberato di nominare Andrea Casini
quale Presidente, Giuseppe Recchi
quale Vice Presidente ed Elvio Sonnino
quale Consigliere delegato.
Il CdA ha deliberato di non costituire il Comitato esecutivo e di non prevedere il ruolo di Direttore Generale
.
Di conseguenza di quanto precede, ha deliberato di risolvere
, a far data da oggi, il rapporto di lavoro dirigenziale con Mario Alberto Pedranzini
, riconoscendo a quest’ultimo l’indennità sostitutiva del preavviso, oltre ai ratei di mensilità aggiuntive e al TFR accantonato dalla Banca. Non sono invece previste indennità in relazione alla cessazione del medesimo Mario Alberto Pedranzini dalla precedente carica di Consigliere delegato.